İlik Nakli Nedir? İlik Nakli Tutmasa Ne Olur, Riskleri Nelerdir?

Kemik iliği nakli olarak da bilinen bir kök hücre nakli, sistemik bir anti-kanser tedavisidir. Lösemi lenfomaları tedavi etmek için kullanılır.

İlik Nakli Nedir?

Kemik iliği nakli, hastanın hematopoietik kök hücrelerinin, sağlıklı ve uyumlu bir donörünki ile değiştirilmesidir. Kan ve kemik iliği nakline, yeterli kan kök hücresi olmadığı için veya düzgün çalışmadıkları için veya kanser tedavisinin bir parçası olduğu için ihtiyaç olabilir.

Sağlıklı kan kök hücreleri kemik iliğinden, periferik (dolaşımdaki) kan ve göbek kordonu kanından gelebilir. İliği nakli (HSM) sırasında, doktorlar çocuğunuzun kemik iliğini sağlıklı kök hücrelerle değiştirir. Bu hücreler genç ve olgunlaşmamış ve özelleşmiş hücrelere dönüşüyor. Çocuğunuzun nakil sırasında aldığı kök hücreler olgun hücrelere dönüşecektir. Nakil sırasında çocuğunuzun kemik iliği sağlıklı kök hücreleri emer. Kemik iliğinin içine girdikten sonra hücreler sağlıklı hücreler üretmeye başlar.

İlik Nakli Tutmazsa Ne Olur?

Kök hücre naklinizden sonra, yeni kemik iliği düzgün çalışana ve artık ciddi sorunlar kalmayana kadar sık ​​sık sağlık kontrolleri ve testleri yapılacaktır. Kan hücrelerinin üretimi kanser nedeniyle bozulduğunda bazen kemik iliği nakli yapılması gerekebilir. Çoğu zaman, nakil bilinmeyen bir gönüllü donörden yapılır. İyileşme şansını önemli ölçüde artırır. İlik nakli tutmazsa yeni bir donör bulmak gerekebilir.

İlik Naklinin Riskleri Nelerdir?

Tedaviden bağımsız olarak yan etkiler ortaya çıkabilir, ancak herkes bunları farklı şekilde deneyimler. Bazılarının çok, bazılarının ise daha azı olabilir. Yan etkiler, kök hücre nakli sırasında herhangi bir zamanda, hemen sonra veya birkaç gün ve hatta birkaç ay sonra ortaya çıkabilir.

İlik naklinin yan etkileri çok ciddi ve hatta yaşamı tehdit edici olabilir. Sağlık ekibi bu süre zarfında sizi çok dikkatli bir şekilde izleyecektir. Yan etkileri önlemek için gerekli adımları atar ve ortaya çıkarsa hızla tedavi eder. Çocuklar genellikle yetişkinlerden daha az ciddi yan etkiler yaşarlar ve genellikle daha çabuk iyileşirler. Ancak bir çocuğun yaşayacağı yan etkileri, ne kadar süreceğini ve ne zaman iyileşeceğini tam olarak söylemek zor.

Mide bulantısı, kusma, yorgunluk ve geçici saç dökülmesi gibi birçok yaygın yan etki, nakil öncesinde verilen kemoterapi ve radyasyon tedavisinden kaynaklanmaktadır. Diğer yan etkilere kök hücre nakli neden olur.