Farkındalığınızı kullanarak aşık olmak

John Kabat Zinn’e göre farkındalık, yargısız bir şekilde şimdiki ana odaklanabilmek amacıyla dikkatin toplanmasıdır. Peki farkındalığımızı kullanarak aşık olmak ne demek?

14 Şubat öncesinde farkındalığımızla mı, ihtiyaçlarımız doğrultusunda mı veya eksiklerimizi tamamlamak için mi duygusal ilişkiler yaşıyoruz? Birlikte güzel bir analiz yapalım.

ÇARESİZLİĞİ AŞK İLE KARIŞTIRMAK

Kendimizi yalnız hissediyorsak, hayatımızda bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsak bu boşlukları doldurmak için; sohbet edemediğimiz, ortak hayallerimiz ve hedeflerimiz bulunmayan, ruhumuza hitap etmeyen kısacası bize uygun olmayan insanları hayatımıza almakta bir sakınca görmeyiz. Çünkü değersiz ve eksik hisseden kişi kendini değersiz hissettirecek kişi ile bir araya gelmekten kaçınmaz. Yalnızlığın, değersizlik duygusunun üstesinden gelebilmek, eksikleri tamamlamak adına çıkılan bu yolda sevgilimizi, eşimizi hayatımızın merkezine almak bize yalnızca mutsuzluk getirir.

Hayattaki en büyük arzumuz; saygı duyulmak, değerimizin fark edilmesi, karşılıksız ve koşulsuz sevilmektir. Bunları elde edebilmek için atılacak ilk adım ise kendimizi sevmektir. Kendimizi sevmediğimizde; değer vermeyiz ve saygı duymayız. Bunları karşı taraftan beklediğimizde, eksikliklerimizi onunla kapatmayı hayal ederek bağlandığımızda bunun adı yalnızca çaresizlik olabilir.

Bir ilişkide güvensizlik, kıskançlık, bağımlılık hissi, acımasızca eleştiri, yargılanma, değersizlik, küçümseme, kıyaslama varsa, sık sık tartışmalar yaşanıyorsa, maddi manevi değerler kıyaslandığında birbirine denk olmayan bir çiftseniz ve hayatında zaten biri olan erkek veya kadınla duygusal ilişki yaşıyorsanız sağlıksız bir ilişki içinde yol alıyorsunuz demektir. Günümüzde birçok insan bu gibi sağlıksız ilişkilerin içerisinde yer aldığında hissettiği duyguyu aşk olarak tanımlıyor!

Kendinizle cesurca yüzleşebilseydiniz aşk olarak tanımladığınız bu durumun çaresizlikten ibaret olduğunu fark ederdiniz. Kendinizi kandırma pahasına da olsa tüm açıklarınızı kapatmaya çalıştığınız çaresiz, sağlıksız birlikteliğinizi masum göstermek, insanların onayını almak ve parlatmak için Aşk diye nitelendirdiğinizde büyüleyici bir anlam katmış olursunuz.

SADECE FARKINA VARAN KİŞİ ANLAR, GÖRÜR VE SEVER

Yaşamda farkındalığınızı kullanarak yol almak; kişinin kendini tanıması, isteklerini ihtiyaçlarını bilmesi, yoğun hissettiği duyguların kaynağını bulması ve kendine karşı dürüst olasıdır. Kendine karşı dürüst olduğu için, “Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Yaşam amacım ne? Ne istiyorum? Ne istemiyorum?” sorularına kendini yargılamadan, şefkatle ve objektif bir şekilde cevaplar verir. Kendini gözlemler, dinler, değerli bulur; öz değeri, özsaygısı ve öz sevgisi oldukça yüksektir.

Gerçek aşkı hayatımıza çekebilmek ve sağlıklı bir ilişki kurabilmek için kendini seven, değer veren, ihtiyaçlarını karşılayan bir birey olmalıyız. Yaşamda yol alırken ancak bu şekilde davrandığımızda, farkındalığımızla aşık oluruz ve hayatı sorgulayan, amaçları, hedefleri olan, kendine değer veren o özel kişiyi hayatımıza çekeriz.

Diğer taraftan sürekli kendini yargılayan, eleştiren, olumsuz ruh hali içerisinde yaşamını sürdüren ve kimseyi bulamadım diye kaygılanan kişi, aşkın üzücü, acı dolu, kasıp kavurucu ve ulaşılamaz olduğuna inanır. Aşk sadece bir şanstır onun için. Bu inançlara sahip, hayattan beklentisi bulunmayan, düşünmeyen, sorgulamayan, içine yönelmemiş ve kendisiyle hiçbir çalışma gerçekleştirmemiş kişi zaten mutlu bir ilişki için hazır değildir. Tesadüfen karşısına çıkan düzgün kişiyle de yaşamda yol alamayarak hem kendisini hem de karşısındaki kişiyi yıpratacaktır. Şunu unutmamak gerekir, yalnızca farkına varan insanlar anlar, görür ve sever.

DEĞERLERİNİZ VE İLİŞKİNİZ

Gözlerinizi kapatıp kendinizi dinlemenizi ve sizin için önem teşkil eden değerlerinizi hatırlamanızı rica ediyorum. Samimiyet, arkadaşlık, özgürlük, fedakarlık, öğrenme, kişisel gelişim, dürüstlük, doğallık, şefkat, bütünlük… Eksiklerinizi kapatmak, yalnızlığınızı gidermek ve çaresizliğinizle yüzleşmemek adına “aşk” adını verdiğiniz ilişkiniz değerlerinize hitap ediyor mu? Değerlerinizi besliyor mu ve yüceltiyor mu? Cevabınız ‘’Hayır’’ ise şuan da farkındalığınızla aşık olmadığınız bir ilişki içinde olduğunuzu kendinize itiraf etmiş oldunuz. Sağlıksız bir ilişkiden, yukarıda saydığım değerleri içeren mutlu bir birlikteliğe geçebilmek için kendinizi keşfedin ve değerlerinize uymayan her şeyi hayatınızdan çıkartın. Ancak o zaman yapacağınız objektif, sağlıklı ve doğru değerlendirmelerle doğru insanı hayatınıza katacaksınız. Eric From’un dediği gibi; “Sevmek bir şeyin içinde olmaktır, bir şeye kapılmak değil.”