İş hayatında parlamak için…

Yaşamımızın en büyük kısmını kapsayan iş hayatında hepimiz başarılı olmak, terfi almak, çalışma arkadaşlarımızla, ekibimizle, yöneticimizle iyi ilişkiler kurarak ön plana çıkmak ve aranan kişi olmak isteriz. Bazen ne kadar başarılı olsak ne kadar güzel işlere imza atsak da insanların gözünde istediğimiz yerde olamadığımızı düşünürüz. Çünkü unuttuğumuz bir şey vardır; iletişim.

Tüm klasik terimlerin yanı sıra iletişim; insanların birbirlerini anlaması ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Doğru iletişim kurabilmek, hayatın her aşamasında olduğu gibi iş hayatı için de oldukça önemli. Hayatı paylaştığımız kişilerin düşünce yapılarını anlamadan, onlar için neyin önemli olduğunu bilmeden iletişim kurabilmek mümkün değildir. Bu sadece kendimizi kandırmak olur. Biz ancak onların değerlerini, kişiliğini, ihtiyaçlarını, inançlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman gerçek iletişim ortaya çıkar.

Gerçekleştirdiğim koçluk görüşmelerinde karşımdaki kişiyi tanımak, onun değerlerine ulaşmak benim için ilk ve en önemli adımdır. Değerlerin keşfedilmesinin ardından bu değerlere saygı duyarak ve onları besleyerek sürdüreceğimiz iletişim sayesinde mükemmel ilişkilerin kapısını aralayabiliriz. Özetle hayatımızda iletişim ve ilişki kurabilmenin yolu insanların değerlerini keşfetmekten geçiyor.

Hayatımızın bir yansıması olan iş hayatında geçen diyaloglara genel olarak baktığımızda tartışmacı ve agresif iletişim tarzının hakim olduğunu görüyoruz. İnsanlar, toplantı gündemlerine veya mevcut sorunu çözmeye çalışmak yerine, olumsuz benliklerinin egemenliğinde sadece üstün olmak için çabalıyorlar. Kendi söyleyeceklerinin daha önemli olduğunu düşünerek sürekli söz kesmek, şikayet etmek ve acımasızca yargılama davranışları en sık karşılaştıklarımız arasında. Ayrıca iletişim yoksunluğu çeken en çaresiz kısmı da dedikodu yaparak görünür olmaya çalışıyor. Ama paylaştığım bu olumsuz iletişim tarzlarının hiçbirinin bizi görünür yapmayacağını ve başarıya taşımayacağı hepimiz biliyoruz.

Hayatınızda bir adım daha öne geçmek ve kariyerinizi taçlandırmak için; yöneticiniz, patronunuz ve diğer çalışma arkadaşlarınız için neyin önemli olduğunu keşfetmelisiniz. Keşfettiğiniz değerlere güven ve samimiyeti ekleyerek iletişiminizi güçlendirdiğinizde birlikte çalıştığınız insanlar kendilerini değerli hissedecekler ve sizin ne kadar özel biri olduğunuzu daha iyi anlayarak sizi gerçekten dinlemeye başlayacaklar.

İş hayatında daha çok parlamak ve hayatınızın her alanında gerekli olan o güçlü iletişimi kurabilmek için karşımızdaki kişiye saygı göstermek ve yargılamadan olduğu gibi kabul etmek en önemli adımı oluşturuyor. Bu adım sonrasında iletişiminizi pekiştirmek için karşınızdaki kişiye kendisini güvende hissettirmeli ve iyi yönlerini takdir etmelisiniz. İnsanlar ancak sizin yanınızda kendilerini iyi hissettiklerinde sizi kolaylıkla onaylarlar.

Hayatınızdaki insanları yargılamadan, eleştirmeden kabul ettiğinizde, değerlerini keşfedip beslediğinizde ve önem verdiği şeyleri fark ettiğinizde artık sizin söylediğiniz her şey onlar için çok daha kıymetli hale gelir. Siz onların kabul edilme ihtiyaçlarına cevap verdiğiniz için artık sizi daha çok benimseyecek, söylediklerinize daha çok değer verecek ve size daha çok saygı gösterecekler. Bu şekilde davrandığınız sürece iletişiminiz iş hayatınızda fark yaratacak ve adım adım zirveye çıkacaksınız.

İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek

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