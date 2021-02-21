Onaylanmanın ve kabul görmenin ayrıcalık yaratan gücü

Var Olduğunu Ona Hissettir

Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren bakıma, sevgiye, şefkate, dokunulmaya, göz teması kurmaya, varlığımızın kabul edilmesine ve varlığımızın onaylanmasına ihtiyaç duyarız. Çünkü hayatta var olduğumuzu anlamamızın, sağlıklı ruhsal ve fiziksel gelişim gösterebilmemizin tek yolu budur.

Sergilediğimiz tüm davranışların tabanında mevcut varlığımızı hissetmek, kabul görmek ve onay almak vardır. Küçük, güzel, tatlı bir gülümseme, onaylayıcı pozitif bir bakış, şefkatli bir dokunuş, koşulsuz bir sevgi cümlesi bize bunu hissettirmek için yeterlidir.

Çocukluk Döneminde Varlığımızın Hissettirilmesine Duyduğumuz İhtiyaç

Doğduğumuz andan itibaren ortaya çıkan kabul görme, onaylanma, varlığımızın hissettirilmesi ihtiyacı, yetişkinlik dönemine geçiş yaptığımızda da ilk sıralarda yerini alacaktır. Çocukluk döneminizde aileniz sizin dışınızda farklı işlerle, farklı kişilerle ilgilendiğinde onların dikkatini çekmek için neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Varlığı ailesi tarafından tebessüm, sarılma, bakış ve dokunuş ile olumlu bir şekilde onaylanmayan, görülmeyen çocuk bu eksikliği gidermek için farklı yöntemler deneyecektir.

Annelerini sinirlendirmek için an kollayan çocukları gözünüzün önüne getirin. Anne, çocuğunu görmeyi, onun varlığını onaylamayı unuttuğunda, farklı işlerle, diğer kardeşle ilgilendiğinde ve bunu bir davranış biçimi haline getirdiğinde, çocuk nefes kadar güçlü hissettiği bu ihtiyacı; annesini kızdırarak, annesinin sesini yükseltmesini sağlayarak elde edecektir. Annenin, çocuğa bağırması, azarlaması ve cezalandırması olumsuz bir davranış gibi gözükse de o anda çocuk için var olduğunu hissettiren, varlığını onaylayan bir davranıştır. Çocuk, olumlu olarak alamadığı iletiyi, annesini sinirlendirerek elde etmiş ve amacına ulaşmıştır.

Olumlu olarak alamadığımızda olumsuz almayı tercih ettiğimiz bu içgüdüsel ihtiyacımızın hiç karşılanmaması durumunda oldukça güçlü ve derin acılar çekeriz. Gündüz programlarına göz attığınızda, hiç görmediği annesini aramak için ekrana çıkan kişilerin çoğunlukla konuşma bozukluğu yaşadığını ve kendilerini ifade etmekte zorlandıklarını hiç fart ettiniz mi? Temas edilmek mevcut varlığımızı başkaları vasıtasıyla hissetmek öyle hayati ve önemli bir durum ki yeterince sevilmeyen, dokunulmayan, ilgi görmeyen çocuklar bu eksiklikle büyüdüklerinde hem ruhsal hem de fiziksel olarak diğer insanların ciddi şekilde gerisinde kalabiliyor.

Romantik İlişkimizde Varlığımızın Hissettirilmesine Duyduğumuz İhtiyaç

Bizi güçlendiren, hayata bağlayan hatta ailemizden alamadığımız tüm eksiklikleri telafi ederek yaralarımızı sarmamıza imkan veren tek ilişki, romantik ilişkimizdir. Ruhumuzu onarma gücüne sahip bu özel ve güçlü ilişkinin içinde de en büyük arzumuz varlığımızın bize hatırlatılması ve onaylanmaktır. Hayatınızdaki kişiye en son ne zaman temas iletisi verdiğinizi ve onayladığınızı hatırlıyor musunuz?

Kaç yaşına gelirsek gelelim bizler bugünde, çocukluk döneminde ihtiyaç duyduğumuz kadar onaya, sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyarız. Bunları hayatımızdaki kişiden alamadığımızda tartışma çıkartırız, şiddetli kavgalara zemin hazırlarız. Eşinin kredi kartıyla çılgınlar gibi alışveriş yapan kadın bu davranışı ile olumlu alamadığı iletiyi olumsuz almayı tercih etmiştir. Evde eşi tarafından var olduğu hissettirilmeyen, istediği şekilde onay alamayan erkeğin, işten sonra zamanını dışarıda arkadaşlarıyla geçirmesi, eve geç gelerek eşiyle tartışmaya zemin hazırlaması, olumlu alınmayan iletilerin olumsuz alındığını gösteren örneklerdir.

Yaşamda Temas Edilmek, Var Olmak ve Onaylanmak

İletişimlerinizi şöyle bir gözden geçirmenizi rica ediyorum, konuşulan konu oldukça yüzeysel olmasına rağmen neden size bu kadar çok kızdı? Neden bu kadar yüksek duygusal tepki verdi? Aslında hepsinin cevabı vermediğiniz onaylarda gizli. Tüm tartışmaları, kavgaları, gerilimleri önlemek ve sevdiklerinize var olduklarını hissettirebilmek için yapmanız gerekenler; dokunmak, sarılmak, öpmek, okşamak, şefkat göstermek, ilgilenmek, göz teması kurmak… ‘Çok zor değil’ değil mi?

Kaleme aldığım bu yazı ile bizim için sonsuz ihtiyaç olan görülmenin ve temas edilmenin yaşamımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu sizinle paylaştım. Unutmayın, siz vermeyi göz ardı ettiğinizde onlar bu ihtiyacı kavgayla, çatışmayla, tartışmayla sizden almak zorunda kalacaklar. Bu olumsuz duruma izin vermemek için ailenize, sevdiklerinize, çalışma arkadaşlarınıza bol bol ileti verin ve var olduklarını hissetmelerini sağlayın. Çünkü onaylanmak ve kabul görmek insanların var olduğu müddetçe hissedecekleri en güçlü ihtiyaçlarının başında gelecektir.

İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek,

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