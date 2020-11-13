İlişkileri gözetmek gerekiyor

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün yanan yolda ilerlemekte. Bu konum ilişkilerimize ve başkalarından beklentilerimize daha fazla hassasiyet ve tartışma eğilimi getirebilir. Ortaklaşa konularda kendi haklarımızı arama konusunda bazı zorluklar çekebiliriz. Bu nedenle duygusal alanda bizi test eden ve kimi zaman gizli saklı olaylarla karşılaşabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün aşkta ve duygusal alanda kadersel temalar karşımıza çıkabilir. Geçmişten bir kişi ya da hiç hesapta olmayan bir durum nedeni ile ilişkilerimiz yeni bir yön kazanabilir. Beraberlikler ve dengeler test ediliyor. Saat 19:18’ten sonra evde ve özellikle ilişkiler alanında daha huzursuz ya da gergin bir tutum içinde olabiliriz. Güvene ihtiyacımız var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Mısır İlişkilere dikkat edelim. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da tohum burcundayız. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir. Ancak yakın beraberliklerimizde talepkar hareket edebiliriz.