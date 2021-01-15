İlk ay hamilelik belirtileri nelerdir? Gebeliğin ilk ayında neler olur?

Önceki zamanlar jinekologlar hamilelik dönemini ay ay hesaplıyorlardı. Anne adayları ise hangi tarihte hamile kaldıklarını bilmemeleri sebebi ile bebeğin ne zaman doğacağı hakkında bilgi sahibi değildi. Günümüzde ise hamilelik dönemi hafta hafta hesaplanmakta, bebeğin gelişim haftasına bağlı olarak takip yapılmaktadır. Bu gelişmelere anne ve baba adayları da çok büyük bir mutluluk ve heyecanla şahit olarak haftaları dikkatli bir biçimde izlemektedirler.

İlk ay hamilelik belirtileri nelerdir?

İlk ay hamilelik belirtileri, bir diğer ifade ile gebeliğin birinci ayında hamilelik erken belirtileri çok fark edilmeyebilmektedir:

- Şişkinlik

- Ruh hali değişimleri

- Bel ağrısı

- Kramplar

- Birkaç damla kanama

- Sık idrara çıkma

- Yorgunluk

- Göğüslerde hassasiyet

- Kabızlık

- Bulantı

- Aşerme

- Tiksinme

- Adet gecikmesi

Yukarıda belirtilse de gebeliğin birinci ayında bu değişim ve hallerin çoğu hatta hiçbiri yaşanmayabilmektedir. Hamile olabileceğinden ilk şüphe duyulması kişinin adetinin gecikmesi yüzünden olabilir. Sonraki süreçte adetler zaten uzun bir süre kesilecektir.

Gebeliğin ilk ayında neler olur?

Gebeliğin birinci ayında içeride ve dışarıda çeşitli değişimler meydana gelir. Bunlardan en önemlisi embriyo gelişimidir. Gebe kalınmasından sonra, döllenmiş yumurta dölyatağı borusundan rahime doğru ilerler. Rahim astarına yerleşir. Yumurta bir sürü hücreye bölünür ve embriyo oluşur. Yaklaşık olarak 8.haftada embriyodan minik bir omurga ile kol ve bacaklar gelişir. Sonrasında ise beyin, gözler ve kulaklar oluşmaya başlamaktadır.

Vücutta da önemli değişimler görülür. Kişi hamile olduğunu anladığı zaman çok farklı tepkiler verebilir. Hisler kısa zaman aralıklarında değişebilmektedir. Kısmen gebelik hormonlarından kaynaklı bu değişimler doğaldır. Erken gebelik belirtileri dışında çok fazla fiziksel değişiklikler fark edilmemektedir.

Hamileliğin ilk ayında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

- Hamile olunduğunun gebelik testi ve doktor kontrolü ile tespiti

- Doktorun önereceği beslenme programı uygulanmalıdır.

- Doktor tarafından düzenlenen kontrol randevularına düzenli olarak gidilmelidir.

- Sağlıksız alışkanlıklardan uzak durularak sağlığa önem verilmelidir.

- Stresten uzak durulmalıdır.

- Duygusal değişimler yaşanan bu dönemde hisler yakın kişilerle paylaşılmalıdır.