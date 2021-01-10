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10.01.2021 - 13:53 |

İlk Hafta Hamilelik Belirtileri Nelerdir? Hamileliğin İlk Haftasında Vücutta Neler Olur?

Hamileliğinin ilk haftasında anne adaylarında bir takım fiziksel değişiklikler görülebilir. Hamileliğin ilk haftası için belirtiler genellikle çoğu kadında aynıdır. Baş dönmesi, karın ve bel ağrıları gibi belirtiler ilk hafta hamilelik belirtileri olarak bilinmektedir. En sık rastlanan belirtileri ve hamileliğin ilk haftasında anne vücudunda meydana gelen değişimleri detaylarıyla derledik.

İlk Hafta Hamilelik Belirtileri Nelerdir? Hamileliğin İlk Haftasında Vücutta Neler Olur?
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 Hamileliğin ilk haftasında fiziksel değişimler yaşayan anne adaylarının aynı zamanda ruhsal olarak bir takım değişimler yaşadığı bilinmektedir. Vücudun hormonal değişiminin başladığı bu süreçte hassaslaşan sinirler ani duygu değişimlerine sebep olabilmektedir.

 Hamileliğin İlk Haftasında Vücutta Neler Olur?

 Evde uygulanan testlerin doğruluğunu kesinleştirmek için anne adaylarının uzman bir doktora başvurması gerekir. Hamileliğin ilk haftasında karın ve kasık bölgesinde ani kramplar oluşması, ruhsal değişimler ve iştah değişikliği il karşılaşılabilir.

 Kabızlık

 Bu dönemlerde bağırsak hareketlerinde ani değişimler yaşanması çok normal bir durumdur. Gaz, kabızlık gibi sorunlar ilk haftadan kendini göstermeye başlar. Bu konu ile ilgili bir doktordan yardım alınarak beslenme şeklinin düzenlenmesiyle sorun çözülebilir.

 Kasık Ağrısı

 Regl dönemlerinde pek çok kadının yaşadığı ve bazı kişilerde çok sancılı bir hal aldığı bilinmektedir. Anne adaylarının da hamileliğin ilk haftasında regl sancısı gibi bir ağrı yaşaması çok doğaldır. Bu dönemlerden beklenmedik kasılmalar ve kramplar yaşanması olağan belirtilerdendir.

 Baş Ağrısı

 Mide bulantısı ve kabızlık rahatsızlıklarının yanı sıra karın ağrısı ve baş ağrısı anne adaylarının hamilelik zamanlarının ilk haftalarında yaşadığı durumlardan bir tanesidir. Bu ağrıların geçmesi için mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır. Kontrolsüz herhangi bir ilaç kullanılması özellikle hamilelik döneminde sakıncalıdır.

 Fazla Akıntı

 Hamileliğin özellikle ilk haftalarında çok yoğun ve sürekli devam eden akıntıların oluşması sık rastlanan bir durumdur.

 Azalan Cinsel Arzu

 Hamilelik döneminde anne adaylarında cinsel arzunun azalma olasılığı vardır. Bunun sebebi ise hormonların değişmesi ve karın bölgesinin büyümesidir. Duygusal dönemler ve annelik hissiyatı cinsel arzuyu bazı zamanlarda azaltabilmektedir.

 İlk Hafta Hamilelik Belirtileri Nelerdir?

 Anne adaylarının hamileliğin ilk haftasından son günlerine dek pek çok belirti ile karşılaşması mümkündür. Belirtiler gebeliğin ilk haftalarında kendini daha hafif gösteren belirtiler, ilerleyen zamanlarda daha ağır boyutlara gelebilir. Annenin ve bebeğin sağlık durumuna göre bu belirtilerin etkisi değişkenlik gösterebilir. Hamileliğin ilk haftasından itibaren son gününe kadar anne adaylarında ortaya çıkan belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Adet gecikmesi

Meme uçlarında hassasiyet

Göğüslerin hassaslaşması

Baş dönmesi ve bayılma

Halsizlik ve yorgunluk

Mide bulantısı ve kusma

Koku hassasiyeti

Aşerme

Vajinal akıntı

Sırt, bel ağrısı ve karın bölgesinde şişkinlik

Dış gebelik

Yerleşme kanaması

Vücut sıcaklığının yükselmesi

Meme uçlarının koyu bir renk alması

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