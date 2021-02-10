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10.02.2021 - 16:47 |

İltihaplı Eklem Romatizması Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Hastalıklar teşhis ve tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini tehdit edebilmektedir. Eklem romatizması da kronik bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık vücutta farklı organlarda hasara neden olabilir. Bu hastalıkta kişinin bağışıklık sistemi, hatalı çalışarak vücuttaki eklem dokularına hasar verir. Bağışıklık sistemi hastalıklara karşı korunmak açısından çok önemlidir. Ama bağışıklık sisteminin vücuttaki dokulara zarar vermeye başlamasına da otoimmün hastalık denilmektedir. İşte, tüm detaylar.

İltihaplı Eklem Romatizması Nedir, Belirtileri Nelerdir?
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Eklem romatizması, tedavi edilmezse gözlere, damarlara ve akciğerlere de zarar verebilmektedir. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi önem taşır.

İltihaplı Eklem Romatizması Nedir?

Eklem romatizması sırasında vücutta iltihaplanma görülmektedir. Bu iltihaplanma vücudun farklı bölgelerine de hasar verebilir. Tıp alanındaki gelişmeler doğrultusunda ilerleme kaydedilse bile, fiziksel engele yol açabilmektedir. Eklem romatizmasında hareket kısıtlanır ve eklem yerlerinde şişlik yaşanır. Günlük hayatı etkileyecek oranda ağrı söz konusu olabilir.

Her yaş grubunda görülebilir ama çoğunlukla 40’lı yaşlarda kendini gösterir. Ağrı ve hareket zorluğu ile kendini gösteren bir hastalıktır. Eklem romatizmasının, genetik bir yapısı olduğu düşünülmektedir fakat bu tam olarak kanıtlanmamıştır. Bu rahatsızlık kadınlarda, erkeklere oranla daha fazla görülmektedir. Sigara kullanımı ise hastalığı tetiklemektedir.

İltihaplı Eklem Romatizmasının Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın belirtileri arasında; ateş, vücutta halsizlik, eklem ağrısı, aşırı yorgunluk ve kilo kaybı sayılabilir. Eklem romatizması rahatsızlığı olan kişiler, özellikle sabah uyandıklarında vücutta tutulma hissederler. Dinlenme sonrası kendini gösteren belirtileri vardır. Eklem romatizmasının belirtileri ise;

El, diz ve dirseklerde şişme

El, diz ve dirseklerde ağrı

Boyun ağrısı

Deri altında nodül oluşumu

Gözlerde ağrı

Kalp ve akciğer sorunları

Nörolojik belirtiler

Eklem Romatizmasının Tedavi Yöntemleri

Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastalık ile birlikte seyreden ağrılar, kişilerin yaşam kalitesini etkilemektedir. Ağrıların azaltılması hedeflenir. Ayrıca fizik tedavi desteği ile hareket rahatlığı sağlanmaya çalışılır. Doktor kontrolünde kullanılan ilaçlarda mevcuttur. Amaç hastalığı ilerlemesini durdurmak ve kalıcı hasarların önüne geçmektir.

Fizik tedavi ile birlikte hareketlerin daha rahat yapılması hedeflenir. Fizyoterapistler eşliğinde yapılan program ile vücutta oluşabilecek şekilsel bozuklukların önüne geçilmesi hedeflenir. Amaç eklemlere yüklenen ağırlığı azaltmaktır.

İlaç ve fizik tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ise hasarlı eklemlerin onarımı için ameliyat söz konusu olacaktır. Eklemelerin daha rahat hareketi ameliyat ile sağlanabilir. Eklem romatizması operasyonlarında ise farklı teknikler kullanılmaktadır.

Eklem Romatizması Olan Kişinin Dikkat Etmesi Gerekenler

Stres düzeyinin yüksek olması, hastalığın ilerlemesini tetikleyebilir. Kişilerin stres yaratacak olaylardan uzak durması gerekir. Kas gevşetme teknikleri ve düzenli olarak hareketlerinin yapılması önemlidir. Düzenli egzersiz ile kasların çalışması sağlanır. Bu egzersizler fizik tedavi uzmanı eşliğinde veya onun önerisi doğrultusunda olmadır

Eklem Romatizmasının Teşhisi

Hastalığın teşhisi aşamasında öncelikle kişinin şikâyetleri ve hastalık geçmişi dinlenir. Muayene sonrası bazı testler yardımıyla teşhis konulur. Romatizma için belirgin bir test yoktur ama farklı testler ile hastalık netleştirilmeye çalışılır. Her hastalıkta olduğu gibi, eklem romatizmasında da erken teşhis ve tanı hayat kurtarabilir.

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