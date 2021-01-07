İltihaplı Romatizma Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İltihaplı romatizma hastalığı eklemleri ve kasları etkileyen önemli bir romatizma hastalığıdır. İltihaplı romatizma hastalığı kronik seyreden bir rahatsızlık olarak bilinir. İlk olarak eklemlerde başlayan bu romatizma hastalığı daha sonra tüm vücuda yayılır. Önemli bir romatizma hastalığıdır. Dokularda ciddi hasara yol açabilmektedir.



İltihaplı Romatizma Hastalığının Belirtileri Nelerdir?



1) Eklemlerde Ağrı



Eklemlerde ağrı giderek şiddetli bir hal almaktadır. Kişide dayanılması güç ağrılar yaşanmaktadır. Bundan dolayı iltihaplı romatizma hastalığından kaynaklı olan eklem ağrılarında kişi acile gidecek kadar kötü olabilir. Bu ağrı gün geçtikçe daha da kötü hale gelebilmektedir.



2) Yüksek Ateş



İltihaptan kaynaklı olarak iltihaplı romatizma yüksek ateşe neden olmaktadır. Yüksek ateş 40 dereceye kadar yükselebilmektedir. Çeşitli ateş düşürücü ilaçlar ile bir süre kontrol altına alınsa da bu ateş zaman zaman yükselebilmektedir. Bundan dolayı yüksek ateş bulunuyorsa iltihaplı romatizma hastalığı şüphesi uyanabilir.



3) Hızlı Kilo Kaybı



İltihaplı romatizma hastalığında kişi hızlı bir şekilde kilo verir. Bu kilo vermenin de herhangi bir nedeni olmadan gerçekleşmesi iltihaplı romatizmayı düşündürebilir. Eklemlerde ağrı ve hızlı seyreden kilo kaybı bu hastalığın en büyük belirtileri arasında yer almaktadır.



4) Halsizlik



İltihaplı romatizma halsizliğe neden olmaktadır. Bu halsizlik ise gün boyunca sürebilir. Ayrıca halsizlik ve bitkinlik kişide istirahat halinde dahi ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı efor sarf etmeden bir halsizlik ya da bitkinlik hissediyorsanız iltihaplı romatizma hastalığından şüphelenebilirsiniz. Bu belirtileri yaşıyorsanız derhal bir uzman hekime görünmelisiniz.



5) Kalça Ağrıları



İltihaplı romatizmaya özgü olan belirtilerden bir diğeri de kalça ağrılarıdır. Bu kalça ağrıları tek bir kalçada ya da kalçanın iki tarafında da yer alabilmektedir. Bu belirti de yine iltihaplı romatizma açısından en önemli belirtilerden biri olarak kabul edilir.



Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



İltihaplı romatizma mutlaka tedavi edilmesi gerekilen bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın tedavi edilmediği durumlarda ise dokularda ciddi hasarlara neden olabilir. Bu hasarlar ise geri dönülemez şeklindedir. Bundan dolayı bu hastalığın tedavisi mutlaka olmalıdır.



1) İlaç Tedavisi



İltihaplı romatizma için bilinen en önemli tedavi yöntemleri arasında ilaçlı tedavi yer almaktadır. İlaçla tedavi ile birlikte iltihaplı romatizma önemli ölçüde belirtileri azalmaktadır. İlaçların düzenli olarak tüketilmesi ve belirli bir süre devam etmesi son derecede önemlidir. İlaç tedavisi hemen hemen her hastaya uygulanan bir tedavi seçeneğidir.



2) İdeal kilo



Tedavi yöntemleri arasında kişinin ideal kiloya ulaşması son derecede önemlidir. Fazla kilolu olunması durumunda tedavi seçenekleri başarısız olabilmektedir. Fazla kilolar bacaklarda aşırı yük binmesine neden olur. Bundan dolayı düzenli olarak egzersiz yaparak kilo verilmesi son derecede önem teşkil eder.



3) D Vitamini Takviyesi



Bu hastalığın tedavisinde uygulanan bir diğer tedavi ise d vitamini takviyesidir. D vitamini iltihaplı romatizma için oldukça iyi gelmektedir. D vitamini yetersizliğinde kemiklere etki eden faktörler ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı düzenli olarak d vitamini alınması gerekir. Ayrıca kemik ölçümlerinde de zamanında yapılması gerekir.



4) Sigarayı Bırakmak



Sigarayı bırakmak iltihaplı romatizmanın tedavi seçenekleri arasındadır. Sigara iltihaplı romatizma belirtilerini ağırlaştırır.