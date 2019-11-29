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29.11.2019 - 15:22 |

İmmünoloji nedir, neye bakar? Alerji ve bağışıklık sistemi hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakıyor?

"İmmünoloji nedir, neye bakar? Alerji ve bağışıklık sistemi hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakar?" sorusunun cevabını birçok kişi merak ediyor. Fransızca "immunologie" kelimesinden Türkçeye geçen ve bağışıklık bilimi olarak da adlandırılan immünoloji hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu haberde bulabilirsiniz

İmmünoloji nedir, neye bakar? Alerji ve bağışıklık sistemi hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakıyor?

Bağışıklık sistemini inceleyen tıp dalına immünoloji adı verilir. İmmünoloji, bağışıklık sisteminin incelenmesi ile ilgilenen, tıp ve biyolojik bilimlerin çok önemli bir dalıdır. Peki immünoloji hangi hastalıklara bakar?

Birçok farklı konuyu kapsayan bilim dalı özellikle organizmaların bağışıklık sistemlerinin sağlıklı oldukları veya hastalıklı oldukları durumlardaki hâli ve fizyolojik işlevleri ile insanların bağışıklık sistemlerinin uygunsuz bir şekilde işlemesi sonucu oluşan immünolojik bozuklukları (örneğin otoimmün bozukluklar) kapsar. 

İmmünoloji oldukça geniş bir daldır ve birçok alt dala sahiptir; immünoterapi, immünogenetik ve evrimsel immünoloji gibi. Ayrıca farklı bilimsel disiplinlerde immünolojik bulgular kullanılabilir, immünolojik yönler olabilir.

İmmünoloji ne demek?

Türkçeye, Fransızca "immunologie" kelimesinden geçmiştir.Türkçe "bağışıklık bilimi" olarak da adlandırılır. 

İmmünoloji nedir?

İmmünoloji, bağışıklık sisteminin incelenmesi ile ilgilenen, tıp ve biyolojik bilimlerin çok önemli bir dalıdır. Bağışıklık sistemi bizi çeşitli savunma hatları sayesinde enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sisteminde önemli kusurlar oluştuğunda veya bağışıklık sisteminin konak hücre ve dokularını korumak yerine zarar vereceği tepkiler oluşturmak zorunda kaldığı durumlarda birçok hastalık oluşabilir.

Bağışıklık sistemi olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, otoimmünite, alerji ve kanser gibi hastalıklara neden olabilir. Artık, bağışıklık tepkilerinin, Alzheimer gibi metabolik, kardiyovasküler ve nörodejeneratif koşullar da dahil olmak üzere geleneksel olarak immünolojik olarak görülmeyen birçok yaygın hastalığın gelişimine katkıda bulunduğu açıkça ortaya çıkıyor.

Bağışıklık yetmezliği hastalıkları, enfeksiyon ve tümör oluşumunun artan risklerinden dolayı açığa çıkar ve gen mutasyonu, gıdasızlık, HIV gibi bazı virüsler veya kanser tedavisi sebebiyle oluşabilir. Kendi moleküllerini hedef alan bağışıklık sisteminin tepkileri otoimmünite oluşturur, bu da ilgili dokulara veya organlara yönelik çeşitli problemler doğurur.

İmmünoloji hangi hastalıklara bakar?

– Astım
– Alerjik rinit
– Kronik öksürük
– İlaç alerjisi (analjezik, antibiyotik, lokal/genel anestezik,kemoterapi ilaçları ve diğer ilaçlar )
– Böcek alerjileri
– Besin alerjisi (et, süt, yumurta, sebze, meyve, deniz ürünleri ve diğer gıdalar)
– Lateks alerji
– Alerjik göz hastalıkları
– Çimen alerjisi
– Eklem iltihabı
– Alerjik deri hastalıkları
– Anaflaksi
– Ürtiker
– Herediter Anjioödem hastalığı (doğuştan C1 inhibitör enzim eksikliğine bağlı kompleman sistemi bozukluğu)
– Alerjik kontakt dermatit, atopik dermatit
– Omalizumab
– Mesleksel alerjik hastalıklar
– Erişkin dönem primer immün yetmezlikleri
– Hipereozinofilik sendom tanı ve tedavisi
– İmmünoterapi (allerjik nezle ve arı allerjilerinde aşı tedavisi)

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