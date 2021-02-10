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10.02.2021 - 17:50 |

İnme Nedir? İnme (Felcin) Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

İnme, beyne giden hayati oksijen ve kan akışının ani bir şekilde kesilmesi ya da azalması sonucunda oluşan beyin krizine verilen isimdir. Kan akışının hızlı bir şekilde kesilmesi sonucunda hücreler hızlı bir şekilde ölmeye başlar ve inmenin meydana geldiği bölgede fonksiyon kaybında geçici ya da kalıcı hasar meydana gelebilir. İnme nedir ve İnme belirtileri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

İnme Nedir? İnme (Felcin) Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?
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İnme, aniden meydana gelen bir beyin krizi olarak da adlandırılabilir. İnme, hayatı tehlikeye atan sorunlara yol açabilir. Beyne ani bir pıhtı atması hayatı tehdit edecek sonuçlar ortaya çıkabilir ve bunun sonucunda en iyi ihtimal ile inme meydana gelebilir.

İnme (Felcin) Belirtileri Nelerdir?

Kol ya da bacakta ya da vücudun belirli bir tarafında meydana gelen uyuşma ve güçsüzlük hissi yaşanır.

Ani kafa karışıklığı, anlamada ve konuşmada güçlük çekebilir.

Aniden gözlerin birinde ya da ikisinde meydana gelen görme kaybı inmenin belirtileri arasında yer alır.

Nedeni bilinmeyen ani ve şiddetli baş ağrısı hissetmek.

Sersemlik, ani yürüme güçlüğü, denge ve koordinasyon kaybı

İnme Tedavisi Nasıl Yapılır?

İnme tedavisi, çok acil bir şekilde yapılması gerekir. Beyin damarları tıkandığı zaman beyin dokusu hasar görmeye başlar. Bu hasar beklediği zaman daha da genişler. Tıkanan damar geniş olduğu zaman süre ne kadar uzarsa o kadar hasar da çoğalır. Bu nedenle bir an önce damarın açılması ve bunları engelleyerek beyin dokusunda oluşan hasarın genişlemesinin önlenmesine yardımcı olur. İnme nedeni ile beyin dokusunda oluşan hasarı, ne kadar az tutulursa o kadar hızlı düzelme sağlanır. Bu nedenle inme yaşandığı zaman en kısa sürede tedavi edilmesi gerekir.

Toplardamar İçi Pıhtı Eritici İlaç Tedavisi

İnme belirtileri başladıktan en fazla 4,5 saat sonra toplardamar içindeki pıhtının erimesi için ilaç tedavisi uygulanması gerekir. Bu tedavinin olabildiğince en kısa süre içinde yapılması gerekir. Bu tedavi, kan pıhtısının çözülmesini ve kan akışının hızlanmasını sağlar. Bu sayede inme tedavi edilmiş olur. Ama hastanın durumu bu tedaviye elverişli değilse inmenin meydana gelmesinin üzerinden çok vakit geçmişse bu tedavi uygulanmaz. Bu durumda doktor başka tedavi yöntemlerine başvuracaktır.

Anjiyografik Pıhtı Çıkarma Tedavisi (Trombektomi)

Beyni besleyen önemli ana damarlar tıkanmış ise, bu geniş damarın içinde bulunan pıhtı kitlesinin eritilmesi için ilaç yani intravenöz tromboliz tedavisi yeterli olmayabilir. Bu durumda tedavinin asıl amacı olan anjiyo yöntemi olarak tıkanan beyin damarlarının tespit edilerek özel cihazlarla pıhtının çıkarılması işlemidir.

İnmeden sonra ilk 6 saatte uygulanması gereken anjiyografik pıhtı çıkarma tedavisi yarar sağlar. Bu sayede tedavi edilen 3 hastadan 1'i eski hayatına rahatlıkla dönebilir. Bu iki tedavi birbirine alternatif olarak kullanılmaz. Aksine bu tedaviler, birbirini tamamlamak ve daha çok başarı sağlamak için tercih edilir.

 

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