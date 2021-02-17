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17.02.2021 - 13:13 |

İnsanların Günlük Protein İhtiyacı Ne Kadardır? Günlük Protein İhtiyacı Nasıl Hesaplanır?

Protein amino asitlerden oluşur ve yaşamın devamı için çok önemlidir. İnsan vücuduna faydalı olan protein, bazı gıdalar yardımıyla alınabilir. Dengeli tüketilmelidir ve fazla alınırsa karaciğer sorunları veya kanser oluşumu gibi bazı rahatsızlıklara neden olabilir. Az alındığı zaman ise vücut direnci azalır. Protein tüketimi oranı kişiden kişiye değişir ve spor yapanların protein ağırlıklı beslenmesi doğrudur. Bu yazımızda protein alım miktarının ne kadar olması gerektiği ile ilgili detayları derledik.

İnsanların Günlük Protein İhtiyacı Ne Kadardır? Günlük Protein İhtiyacı Nasıl Hesaplanır?
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 Protein aynı zamanda kolajen bireşimi yapılmasını sağlayacaktır. Kolajen vücutta eklem, cilt ve sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler yaratır.

 Proteinin Özellikleri Nelerdir?

 Protein hem hayvansal hem de bitkisel besinlerden alınabilir. Protein, yağ ve karbonhidratlarla karıştığında uzun süreli tokluk hissi yaratır. Fazla protein alındığı zaman kasa dönüşmesi söz konusu değildir. Proteinin vücutta depolanması mümkün olmadığından, yağa dönüşür ve yağ olarak birikir. Bu nedenle proteinin ihtiyaç oranında alınması gerekir. Protein faydaları oldukça fazladır. Bu faydaları sayacak olursak;

Kasların güçlenmesi ve korunmasına yardımcı olur.

Tok tuttuğu için daha az kalori alınmasını sağlar

Sabah kahvaltısında protein alımı güne zinde başlanmasına yardım eder.

Tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

Metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

Yaraların hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

İnsanların Günlük Protein İhtiyacı Ne Kadardır?

 Protein alımı gün içerisindeki öğünlere dağıtılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre günlük protein ihtiyacı ortalama kilo başına 1 gram olarak hesaplanır. Yani 60 kg ağırlığındaki bir kişinin günlük protein ihtiyacı en fazla 60 gram olacaktır. Ama kişi günlük aktivitelerini yapmıyorsa bu oran geçerli değildir. Protein alım oranı yaşam tarzı ve kilo ile doğru orantılıdır. Hesaplanması da buna göre yapılmalıdır.

 Beslenme söz konusu olduğunda, pek çok kriter değerlendirilerek cevap verilmelidir. Çünkü herkesin yapısı, sağlık durumu, genetik özellikleri ve metabolizma hızı diğerlerinden farklıdır. Kişinin kilosu ve fiziksel aktiviteleri göz önüne alınarak günlük protein ihtiyacı belirlenmelidir.

 Günlük Protein İhtiyacı Nasıl Hesaplanır?

 Örneğin sporcularda günlük alınması gereken protein miktarı artış gösterebilirken, bazı hastalıklarda bu miktarın kısıtlanması gerekiyor. Dolayısıyla günlük protein ihtiyacı yaş, vücudun kas oranı, fizyolojik durum, fiziksel aktivite gibi faktörlere göre farklılıklar gösteriyor. Uzmanların bu konuda belirttiği bazı oranlar vardır. Buna göre yetişkinler ve ergenlik dönemindeki kişilerin daha fazla protein alması önerilir. Yaşa göre protein ihtiyacı ortalama olarak şu şekildedir;

Bebekler: 15 gr

Çocuklar: 20- 30 gram

Ergenlik dönemindekiler: 40-50 gram

Yetişkinler: 45-55 gram

Hamile ve emziren kadınlar: 70 gram

Proteinler hayvansal ve bitkisel proteinler olarak ikiye ayrılır. Hayvansal proteinler, bitkisel proteinlere oranla daha güçlüdür. En güçlü protein kaynağı ise yumurtadır. Hayvansal ve bitkisel proteinler ise şunlardır;

 Hayvansal proteinler:

Kırmızı et

Beyaz Peynir

Tavuk

Hindi

Yumurtanın sarısı

Somon balığı

Bitkisel proteinler:

Fasulye

Bezelye

Bulgur

Soya fasulyesi

Kuruyemiş

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