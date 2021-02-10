İnsülin Direnci Hesaplama Nasıl Yapılır? Tokluk İnsülin Direnci Hesaplama Formülü

İnsülin direnci, kan şekerinin kullanımına uygun kas, yağ ve karaciğer dokularının şeker alması ve şekeri kullanmasına yarayan bir hormon olarak bilinir. Dokularda insülin direnci olması, şeker dokulara alınması ve yakılmasının zorlaştığı anlamına gelir.

Tokluk İnsülin Direnci Hesaplama Formülü Nasıldır?

İnsülin direnç testi (HOMA) sonrasında kişinin insülin direnci hesaplama işlemi yapılmış olur. Bu test, 8-10 saatlik açlık durumundan sonra alınan kan şekeri ile açlık insülin düzeyi birbiri ile çarptırılır. Bu çıkan sonuç 405'e bölünür. Ortaya çıkan HOMA-IR denilen insülin direnci bulunmuş olur. Bir kişide insülin direnci var demek için çıkan değerin 2.5 üzerinde olması gerekir. Düzenli egzersiz ve hareket, sağlıklı ve dengeli beslenme ile bu değer azaltılmalıdır. Eğer 2.5 üzerinde çıkan değer azaltılmaz ise kişi şeker hastalığına yakalanabilir.

İnsülin Direnci Nasıl Kırılır ve Belirtileri Nasıldır?

İnsülin direncinin kırılması ancak hareket ve sağlıklı beslenme ile mümkün olan bir konudur. Kalorisi düşük fakat posa içeriği yüksek ve tok tutan gıdalar tüketilmelidir. Sadece az yemek değil bunun yanında egzersiz yapmak da önemlidir. Yürüyüş, koşu ve spor yapılması şartlar arasındadır. Bu faaliyetler yaşam tarzı haline gelmelidir.

Belirtileri ise çabuk acıkma durumu, sürekli açlık hissi ve geç doyma, yemek yedikten 2-3 saat sonra gelen acıkma hissi, soğuk soğuk terleme, baygınlık, sürekli gelen tatlı yeme isteği, elde ve ayaklarda titreme, sık kilo alma gibi belirtiler sıralanabilir. Bu şüpheler varsa insülin direnci yaptırmak gerekir. Sonucunda eğer insülin direnç kanıtlanırsa, bu durumu atlatmak için önemler alınması gerekir.