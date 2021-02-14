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14.02.2021 - 16:26 |

İnsülin Direnci Nedir? İnsülin Direncini Hesaplama Testi Nasıl Yapılır?

İnsülin direnci son yılların son derece konuşulan konularından birisi olmaktadır. Özellikle kilo verme sürecinde olan kişilerin gündeminde olan insülin direnci, genellikle çağımızın alışkanlıkları olan hazır gıdalar ve paketli gıdalar ile beslenme sonucunda oluşmaktadır. İnsülin direnci sadece kilo vermeyi engelleyen bir durum olmamaktadır. Felç, karaciğer yağlanması, kanser ve tansiyon gibi ciddi hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bu sebeple bu yazımızda sizlere insülin direnci ne olduğu başta olmak üzere hesaplama testinin nasıl yapıldığı ve daha fazla bilgiyi derledik.

İnsülin Direnci Nedir? İnsülin Direncini Hesaplama Testi Nasıl Yapılır?
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Genellikle kilo vermek isteyen kimselerin birçok yol ve yöntem denemesine rağmen bunu başaramaması sebebi ile gündeme gelen insülin direnci, gerçekte birçok önemli hastalığa neden olabilecek olan vücudun tepkisi olmaktadır.

İnsülin Direnci Nedir?

İnsülin bir hormon olmaktadır. Pankreasta salgılanan bu hormon şeker metabolizmasını düzenlemektedir. İnsülinin bu düzenlemeyi yapabilmesi için ise insülin reseptörü adı verilen bir yapıya bağlanarak aktive olması gerekmektedir. Bazı durumlarda ise insülin reseptörüne bağlanması gerçekleşemez. İşte bu gibi durumlarda kanda yeteri miktarda insülin bulunmasına rağmen görevini yapmıyormuş izlenimi yaratılmaktadır. 

Diğer bir değişle insülin direnci, vücutta şekeri kontrol etmekle görevli olan insülinin etkisini göstermesinde ki zorluk olarak tanımlamak mümkün olmaktadır. Yani normal bir insan vücudunda şekeri kontrol altına alabilmek için 1 ünite insülin yeterli olurken, insülin direnici olan bir kişide şekerin kontrol altına alınabilmesi için 2 veya 3 ünite insüline ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir yandan vücuda alınan şeker değeri yükseldikçe, salgılanması gereken insülin miktarı da artış göstermektedir. 

İnsülin direncine sebep olan ise vücutta artan yağ oranı olmaktadır. Diğer bir yandan insülin direnci de yağ oranının artmasına sebep olmaktadır ve bu durum bir kısır döngü halini almaktadır. Yağ oranının artması da obeziteye sebep olmaktadır. Ayrıca insülin direnci vücutta birçok sistemi de etkilemektedir. Bu sistemler ise; bağışıklık sistemi, üreme sistemi ve protein metabolizması gibi sistemler olmaktadır. 

İnsülin Direnci Hesaplama Testi Nasıl Yapılır?

İnsülin direnci; hiper tansiyon, kolesterol, koroner kalp rahatsızlığı ve metabolik sendrom ile birlikte seyretmektedir. Ayrıca sebep olduğu birçok ciddi hastalık sebebi ile de takip edilmesi gereken değerler arasında yer almaktadır. Ülkemizde 4000 kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre toplumun yaklaşık olarak %33'ünde insülin direncine rastlanmaktadır. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı üzere insülin direnci ülkemizde çok sık görülen bir hastalık olmaktadır. 

Kişilerde insülin direnci olup olmadığının anlaşılması için ise günlük rutinin sorgulanması yeterli olmaktadır. Bunun için bireylerin kendilerine sormaları gereken sorular şunlar olmaktadır.

Kişilerin abur cubur yeme alışkanlıkları nelerdir. Bu abur cuburların içerisinde cips, çikolata, çerez ve patlamış mısır gibi gıdalar bulunmaktadır.

Tansiyon değeri 140/90 üzerine çıkıyor mu?

Bel kalınlığı sağlıklı bir insanda olması gereken bel kalınlığı aralığından daha mı fazla?

Egzersiz ve düzenli beslenme saplanmasına rağmen kilo verme gerçekleşmiyor mu?

Ailede tansiyon, aşırı kilo, diyabet, kalp hastalığı ve polikistik over hastalığı olan biri var mı?

Yemeklerden sonra baş ağrısı, konsantrasyon düşüklüğü ve dengesizlik gibi sorunlar yaşanıyor mu?

Kolesterol değerleri yüksek mi?

Ani bir şekilde şeker veya hamur işi isteği oluşuyor mu?

Haftada 2 kereden daha az mı egzersiz yapıyor musunuz?

Bu sorulara verilen evet cevapları baz alınarak insülin direnci risk değerlendirilmesi yapılmaktadır. İnsülin direnci riskinin arttığı bel çevresi değerleri ise kadınlarda 80 cm olurken, erkeklerde ise 95 cm olmaktadır. Ayrıca açlık kan şekerinin 100 mg/dl değerinden daha yüksek olması da insülin direnci riskini arttıran faktörlerden olmaktadır.



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