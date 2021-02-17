İnsülin Nedir, Vücuttaki Görevleri Nelerdir? İnsülin Direnci Kaç Olmalıdır?

İnsülin, pankreastan salgılanan şeker metabolizmasını düzenleyen hormona verilen isindir. İnsanlar, günlük yaşamında küçük değişiklikler yaparak sağlıklı beslenmeye öncelik vererek, egzersiz yaparak insülin direncini dengeleyebilir.

İnsülin Vücuttaki Görevleri Nelerdir?

İnsülin, vücuttaki şeker oranını dengelemeye yardımcı olur. İnsülin direnci arttıkça şeker kontrolü sağlamak için insülin miktarı da artar. Normal şartlarda vücut şekeri 1 ünite kontrol altına alabiliyorken insülin direnci olan hastalarda ise 2-3 ünite insülin salgılamak zorunda kalır. Bunun sonucunda da vücutta gereğinden fazla insülin salgılanması anlamına gelir. Tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan obezite ve diyabet görülme olasılığı da insülin direncine bağlı olarak metabolik sorunları da beraberinde getiriyor.

İnsülin Direnci Kaç Olmalıdır?

İnsülin direncini doğru bir şekilde anlayabilmek için sabah aç karnına test yaptırmanız gerekir. Yapılan testler sonucunda açlık insülininin 5'ten özellikle de 10'dan yüksek olması durumunda dikkat edilmesi gerekir. Açlık şekerinin 100'den fazla olması şeker hastası olabileceğinizi gösterir. Bu gibi durumlarda tokluk şekerine de bakılması gerekir. Tokluk insülininin 40'tan, tokluk şekerinin ise 150'den fazla olması potansiyel şeker hastası olduğunuzu gösterir.

İnsülin Direnci Hangi Hastalıklara Zemin Hazırlayabilir?

Kanda dolaşan fazla insülin, obezite, hipertansiyon ve damar sertleşmesi gibi kronik hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Aynı zamanda ortaya çıkan kısır döngü, üreme organlarının olumsuz etkilenmesinden tüylenmeye kadar pek çok soruna neden olur. İnsülin direnci olan kadınlarda halk arasındaki adı ile gizli şeker %35’e, Tip 2 diyabet görülme sıklığı ise ’a kadar artmış olduğu tespit edilir. İnsülin direnci ile kanser arasında da ilişkiyi gösteren çok sayıda çalışma vardır.

İnsülin Direnci Belirtileri Nelerdir?

İnsülin direnci tanısı için açken yapılan kan şekeri ve insülin testi belirleyici rol oynar. Bir kişide insülin hormonuna karşı direnç oluşumu sonrasında şeker hastalığı belirtileri ortaya çıkabilir. İnsülin direncinin en dikkat çeken belirtileri ise;

Cilde renk veren pigmentlerin artışına bağlı koyulaşma

Hızlı ve aşırı kilo alma

Deride yumuşama

Yemeklerden sonra uyku basması

Aşırı tüylenme

Adet düzensizliği

Hızlı yeme, sık sık ve çabuk acıkma

Elde ayakta titreme

Baygınlık hissi