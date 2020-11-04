Sıradan gibi görünen bir günde, insanın ayağının altindaki yerin, yerinden oynamasıyla hersey birden bire değişir. Bire bir yaşayan, yaşamayan herkesi birden bire etkisi altına alır. Çaresizlik, üzüntü, isyan, öfke gibi duygular akın akın gelir kalbimize.

Korkunç bir durum karsısında ortaya çıkan normal bir duygudur anksiyete. Bizi, tehlikelere karşı koruyan bir duygudur. Örneğin deprem sonrası stres bozukluğu yaşayanların en yaygın tepkilerinden bazıları şunlardır:

· Kişinin kendisi ve sevdikleri hakkında endişelenmesi

· Sok, hissizlik, inanamamak.

· Sabırsızlık, irite ruh hali.

· Uyarılmışlık, tetikte olma

· Aile, is, günlük görevlere odaklanamama

· Unutkanlık

· Karar verme güçlükleri

· Uygu sorunları, iştah sorunları.

· Yeniden deprem olacak mi korkusu

· Kabuslar, zihinden atılamayan görüntüler, taze ve canlı anılar.

Depremden sonra anksiyete semptomlari özellikle anksiyete bozukluğu geçmişi olanlarda veya geçmişinde travmatik yaşantıları olan insanlarda daha çok tetiklenir.

Depremden etkilenen bölgelerde yaşayan insanlar ve sevdikleri için özellikle haberleri izlemek çok stresli ve korkutucu olabilir.

Haberleri izlemeye ara verin: Felaket ile ilgili haberleri üst üste izlemek stres seviyenizi arttırır. Etkilenen bölgelerde sevdikleriniz var ise dahi bilgi almak istemeniz çok normaldir fakat arada mola vermeniz çok önemlidir.

Kontrol edebildiklerinize odaklanın: Ise gitmek, yemek yapmak, okula gitmek gibi rutinlerinizi mümkün olduğunda devam ettirmeye calisin. Sürekli depremi düşünmek yerine günlük rutinleriniz biraz aklinizi dağıtabilir. Olası depremlere karşı gerçekçi hazırlık yapın (acil durum planı yapın).

Sağlıklı davranışlarda bulunun: Dengeli yemek yiyin, yürüyüş yapın. Kendinize fiziksel olarak baktığınızda, duygusal sağlığınıza da iyi gelir ve stres ile daha iyi basa çıkarsınız. Durum ile basa çıkmak için alkol ve madde kullanımıma başvurmayın.

Umudu bırakmayın: Deprem çok büyük yıkıntıları beraberinde getirse de umudunuzu kaybetmemeye calisin, bu zor günlerin bir gün geride kalacağını unutmayin.

Yardım edin: Depremden sonra yardım toplayan kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olun ve yardım edin. Bir fark yaratmak istiyorsanız gönüllü yardım ederek ve katkıda bulunarak yardımcı olabilirsiniz.

Sorularınız için bana ipekaykolLMFT@gmail.com‘dan e-posta ile ulaşabilirsiniz.