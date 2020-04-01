Evde otur otur kilo aldık ne yapacağız? Aslında kilo almanızın tek sebebi sadece evde oturmak değil. Kilo almanızın ve normalden daha fazla yemek yemenizin altında yatan sebepler tamamen duygusal. Stresli durumlarda insanların yemek yeme davranışları değişir. “Duygusal yeme” veya “Stres İştahı” olarak adlandırdığımız bu durumlarda bilinçli veya bilinçsiz olarak olumsuz duygularımızı bastırmak için yemek yemeye başlarız.

Belirsizliğin yoğun olarak yaşandığı bu donemde, yemek ile kendinizi oyalıyor veya rahatlatıyor olabilirsiniz. Biyolojik olarak stres, kortizon hormonu ile alakalıdır. Bu hormon ayni zamanda enerjimizi dengeler. Stresli olduğumuz zamanlarda canımız yağlı ve şekerli yiyecekler çeker çünkü vücudumuz daha fazla enerji ister. Bu yüzden karbonhidratlar, en hızlı enerji alma yoludur.

Yapılan araştırmalara göre Corona Virüsüne karşı evde kalma önlemleri alındığından beri patlamış mısır satışlarında %48, patates cipsi satışlarında %30 artma olmuş. Bunun yanında kurabiye ve makarna satışları artmış. Satışları artan çoğu gıda, “rahatlama besini” kategorisine giriyor. Yani yerken iyi hissettiren, tok tutan gıdalar.

Corona virüsü ortaya çıktıktan sonra herkes evine yemek depoladı. Kilo alma açısından evinizde ne kadar çok yemek var ise, riskiniz o kadar fazladır çünkü yemek, hali hazırda mutfağınızda mevcuttur.

Duygusal yemeyi nasıl azaltacağız?

Planlı olarak yemek yiyin: Tıpkı iş hayatınızdaki gibi sabah, öğle ve akşam yemeklerinizi aynı rutinde yiyin. Bir sonraki öğünde fazla yememek için öğün atlamayın.

Tıpkı iş hayatınızdaki gibi sabah, öğle ve akşam yemeklerinizi aynı rutinde yiyin. Bir sonraki öğünde fazla yememek için öğün atlamayın. Bol su için: Araştırmalara göre insanlar, susuz kaldıkları zaman daha çok yemek yer çünkü açlık hissini susuzlukla karıştırır. Saatte bir alarm kurarak sıvı tüketimi yapabilirsiniz. Canınız su istemiyorsa şekersiz sıvılar da tüketebilirsiniz (örnek: cay, şekersiz kahve).

Araştırmalara göre insanlar, susuz kaldıkları zaman daha çok yemek yer çünkü açlık hissini susuzlukla karıştırır. Saatte bir alarm kurarak sıvı tüketimi yapabilirsiniz. Canınız su istemiyorsa şekersiz sıvılar da tüketebilirsiniz (örnek: cay, şekersiz kahve). Bol bol meyve ve sebze stoklayın: Canınız atıştırmalık çektiği zaman elinizin altında çikolata veya seker yerine sebze meyve olursa kendinizi daha az suçlu hissedersiniz.

Canınız atıştırmalık çektiği zaman elinizin altında çikolata veya seker yerine sebze meyve olursa kendinizi daha az suçlu hissedersiniz. Yemek hazırlayın: Canınız sıkıldığızaman mutfağa gidip abur cubur yiyorsanız, yine mutfağa gidin ama yemek hazırlayın. Örneğin ağzınıza sağlıksız bir şey atmak yerine, aksam yapacağınız yemeğin hazırlığını yapın (örnek: doğranacak sebzeleri doğrayın)

Canınız sıkıldığızaman mutfağa gidip abur cubur yiyorsanız, yine mutfağa gidin ama yemek hazırlayın. Örneğin ağzınıza sağlıksız bir şey atmak yerine, aksam yapacağınız yemeğin hazırlığını yapın (örnek: doğranacak sebzeleri doğrayın) Sağlıksız yemekleri saklayın: Özellikle evden çalışıyorsanız, abur cuburları çalışma alanınızdan ve gözden uzak tutun. Bu şekilde görsel hatırlatmaları aza indirgersiniz.

Özellikle evden çalışıyorsanız, abur cuburları çalışma alanınızdan ve gözden uzak tutun. Bu şekilde görsel hatırlatmaları aza indirgersiniz. Tetikleyicilerinizin farkında olun: En çok hangi durumlarda canınız sağlıksız şeyler çekiyor? Çocuğunuz sinir krizi geçirdikten sonra mi, esinizle tartıştıktan sonra mi? Caniniz hangi yemekleri çekiyor? Peki günün hangi saatinde iştahınız açılıyor?

En çok hangi durumlarda canınız sağlıksız şeyler çekiyor? Çocuğunuz sinir krizi geçirdikten sonra mi, esinizle tartıştıktan sonra mi? Caniniz hangi yemekleri çekiyor? Peki günün hangi saatinde iştahınız açılıyor? İlk adımı alışverişte atın: Market sepetinize o çikolatayı koyduğunuz anda iş işten geçmiş olabilir, çünkü onu eve götürdüğünüz zaman ulaşımınızı çok kolaylaştırmış olursunuz. Market alışverişinizi yaparken bilinçli olarak abur cubur gıdaları sepetinize atmamayı deneyebilirsiniz.

Bazı insanlar kilo alınca depresyona girer, moralleri bozulur. Gün gelecek hepimiz normal hayatımıza geri döneceğiz. İşte o zaman alınan kilolardan ve vücut barışıklığınızdan şikayet etmemeniz için bugün küçük adımlar atabilirsiniz.

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