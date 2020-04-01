Evde otur otur kilo aldık ne yapacağız? Aslında kilo almanızın tek sebebi sadece evde oturmak değil. Kilo almanızın ve normalden daha fazla yemek yemenizin altında yatan sebepler tamamen duygusal. Stresli durumlarda insanların yemek yeme davranışları değişir. “Duygusal yeme” veya “Stres İştahı” olarak adlandırdığımız bu durumlarda bilinçli veya bilinçsiz olarak olumsuz duygularımızı bastırmak için yemek yemeye başlarız.
Belirsizliğin yoğun olarak yaşandığı bu donemde, yemek ile kendinizi oyalıyor veya rahatlatıyor olabilirsiniz. Biyolojik olarak stres, kortizon hormonu ile alakalıdır. Bu hormon ayni zamanda enerjimizi dengeler. Stresli olduğumuz zamanlarda canımız yağlı ve şekerli yiyecekler çeker çünkü vücudumuz daha fazla enerji ister. Bu yüzden karbonhidratlar, en hızlı enerji alma yoludur.
Yapılan araştırmalara göre Corona Virüsüne karşı evde kalma önlemleri alındığından beri patlamış mısır satışlarında %48, patates cipsi satışlarında %30 artma olmuş. Bunun yanında kurabiye ve makarna satışları artmış. Satışları artan çoğu gıda, “rahatlama besini” kategorisine giriyor. Yani yerken iyi hissettiren, tok tutan gıdalar.
Corona virüsü ortaya çıktıktan sonra herkes evine yemek depoladı. Kilo alma açısından evinizde ne kadar çok yemek var ise, riskiniz o kadar fazladır çünkü yemek, hali hazırda mutfağınızda mevcuttur.
Duygusal yemeyi nasıl azaltacağız?
Bazı insanlar kilo alınca depresyona girer, moralleri bozulur. Gün gelecek hepimiz normal hayatımıza geri döneceğiz. İşte o zaman alınan kilolardan ve vücut barışıklığınızdan şikayet etmemeniz için bugün küçük adımlar atabilirsiniz.
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