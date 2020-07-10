Covid ve diğer yasam stresleri derken sigara tiryakileri daha çok sigara yakar oldu. Sigara içmeyenlerde de kendilerine sağlıksız bir alışkanlık edinmiş oldular. İnsanlar bazen “Ben çok arada içiyorum” , “Bugün keyiften yaktım”, “Arkadaşlarla olunca arada yakıyorum” diyorsunuz ve kendinizi aldatıyorsunuz. Genelde insanlar kullandıkları zararlı maddelerin miktarlarını biraz azaltarak dışarı söyler. Sigara, alkol veya madde bağımlılığınız var ise ve bırakmayı düşünüyorsanız kendinize su soruları sorabilirsiniz:

1.Neden bırakmak isteyebilirsiniz? Herkesin kendince sebepleri vardır, sizinkiler nedir? Çocuklarınız, ilişkiniz, kariyeriniz, sağlığınız, artık çekici olmamanız? Bırakma motivasyonu bazen içsel, bazen dışsal olur. İçsel motivasyonu olan insanlar genellikle sadece kendileri için bırakırlar, bu yasam tarzından bıkmışlardır, sağlıkları için endişeleniyorlardır. Dışsal motivasyonu olan kişiler ise genellikle sevdikleri istiyor diye bırakmak isterler.

2.Bu alışkanlığınızın yerini ne alacak? Cani sıkıldıkça sigara içenler, canları her sigara çektiğinde bir aktivite yapabilirler. Stresten içenler ise stres azaltıcı başka aktivitelere yönelebilirler (spor, yardım etmek, diğer sorumluluklara yönelmek).

3.Yavaş yavaş mi, birden bire mi bırakacaksınız? Azaltarak bırakanlar, her an miktar kararı yapmak zorundadır. Birden bire bırakanlar ise bir seferde, bir sonraki gün ne kadar azaltacağım diye düşünmeden bırakmış olur. Bıraktıktan sonra evdeki, çantalardaki bütün sigaralar atılmalıdır ki bir anlık dürtüde kişinin ulaşımı kolay olmasın.

4.Bu isi yalnız mi yapacaksınız? Bazı kişilere yakınları onlar günlük yoklayarak destek olabilir veya destek gruplarına giderek bırakabilirler. Örneğin bir arkadaşınızdan sizi her gün arayıp “Bugün sigara içtin mi? Gergin misin? Neler hissediyorsun?” diye sizi yoklamasını isteyebilirsiniz. Belki önceden sigara içip bırakan bir arkadaş seçerseniz bu konuda sizi anlayan biri olduğu için faydalı tavsiyeleri de olabilir, empati kurabilir. Bazıları ise bu isi kendi kendilerine yapmak isterler. Kimseye söylemeden kendi kendilerine bırakırlar. Hatta hemen çevrelerine bıraktıkları haberini vermezler ki tekrar başlarlarsa “rezil olmasınlar”. Size hangisi daha uygun?

5.Tehlikeli zaman ve yerleriniz neler? Bazı insanlar için sabahları. yemek sonraları, yatmadan önce tehlikelidir. Cevresel tetikleyicilerin farkında olmalisiniz. Ornegin cantanizdaki, dolabınızdaki, balkondaki bütün sigaralari ve kul tablalarini ortadan kaldirin, hatta atin. Sigara içilen ortamlarda bulunmayin. Yemeklerden sonra caniniz sigara çekiyorsa, yerine başka bir aktivite koyun (yemek sonrasi bina etrafında bir tur yürümek gibi).

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