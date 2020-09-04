İpek İsminin Anlamı Nedir? İpek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İpek ismi Türkiye'de kız çocuklarına en çok verilen isimler arasında yer almaktadır. İsim Türkçeden köken alır. Anlamı bakımından çok fazla tercih edilmektedir.



İpek Ne Demek?



İpek isminin anlamı bir böceğin kozasından elde edilen ip anlamına gelmektedir. Bu ip oldukça yumuşak, parlak ve güzeldir.



İpek ismindeki kişiler yaptıkları işlerde gözlem yeteneklerini çok fazla kullanmaktadırlar. Gözlem yapmanın önemli olduğu mesleklerde çok rahat bir şekilde çalışabilirler. İpek ismindeki kişiler özgür ruhları ile tanınırlar. Birinin boyunduruğu altında yaşamayı asla kabul etmezler. Monoton bir yaşamı benimsemezler. Hayatları her zaman renkli ve eğlenceli olmalıdır. Bulundukları ortamda mutlu olsalar da bağlanmak onlara göre değildir.



Hayatlarının her alanında özgür ruhları devrededir. Çalıştıkları işlerde de kısıtlanmak hoşlarına gitmez. Bu sebeple de kendi işlerini kurmaya ve patron olmaya meyilleri vardır. İpek ismindeki kişilerin aileleri çocuklarına baskı yaparsa bu kişiler genç yaşlarda evden ayrılabilirler. İpek ismindeki kişiler özgürlüklerine düşkün olmaları sebebi ile kimsenin kendilerine karışmadığı bir yaşamı tercih etmektedirler.



Özgürlükle ilgili fikirleri sebebi ile özel hayatında da sorunlar yaşayabilir. Kıskanç ve baskıcı kişiler ile asla beraber olamaz. Böyle biri hayatına girdiğinde zaman kaybetmeden o kişiyi hayatından çıkaracaktır. Karşı cinste zeka ve neşe aradığı en önemli özelliklerdir. İpek ismindeki kişiler daima öz güvenlidirler. Bu özellikleri ile yeni bir ortama girdikleri zaman hemen dikkatleri üzerine çekerler.



İpek İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



İpek ismi Kur'an'da geçen isimlerden biri değildir. Ancak anlamı incelendiği zaman çocuğunuza koymanızda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. İpek ismi caiz olan isimler arasında yer alır.