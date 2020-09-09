İran Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Fars (Persian) Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

İran kedileri orijinal adları ile Persian Cat, Fars kedisi olarak dünya çapında tanınan eski bir kedi ırkıdır. Uzun tüyleri nedeniyle bakımı zor kedi cinsleri arasında gösterilse de en fazla beslenen ve beğenilen kedi türleri arasında yer almaktadırlar. Asil görünüşleri ve sakin tavırları ile etkileyici ve dikkat çeken İran kedileri, özel bir ırk.

İran Kedisi Özellikleri Nelerdir?

İran kedisi, huzurlu ve sessiz doğası ile özgün bir yapıya sahiptir. Ev ve apartman yaşamı onlar için uygundur. Bu sebeple beslenmek için tercih edilen kedi cinsleridir. Sahiplerine son derece bağlı olan İran kedileri, sevilmekten ve kucağa alınmaktan bir hayli keyif alırlar. İlgi, İran kedileri için çok önemli olup ilgi gösterilmesi diğer kedi türlerinde olduğu üzere onları da mutlu eder.

Asık suratlı olarak görünen İran kedileri, bir yandan da asalet temsilcisi olarak görülürler. Buna bağlı olarak kediler için düzenlenen yarışmalara katılım oranları yüksektir. Asil ve hoş görünümleri ile sahiplenilmek istenen kedi türleridir. Beslenmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Olumlu özellikleri bu tavsiyede büyük rol oynamaktadır.

İran Kedisi Fiziksel Özellikleri

İran kedileri, çeşitli fiziksel özellikleriyle insanları etkiliyorlar. Bu özelliklerin belli başlıları şöyle sıralanabilir:

- İran kedileri, olduğundan daha büyük görünseler de orta büyüklüktedirler.

- İran kedileri, pofuduk tüyleri ile sevimli kedilerdir.

- Bacakları kısa ve kalındır.

- Sağlıklı yetişkin bir erkek İran kedisinin ağırlığı ortalama 4-6 kilogram arasındadır.

- Sağlıklı yetişkin bir dişi İran kedisinin ağırlığı ortalama 3,2-4,5 kilogram arasındadır.

- Erkek İran kedilerinin boy uzunlukları 24-38 santim aralığındadır.

- Dişi İran kedilerinin boy uzunlukları 24-35 santim aralığındadır.

- Ortalama yaşam süreleri 12-17 yıl arasındadır.

- İran kedileri, basık ve kalkık burunları ile tanınan ve ayıt edilen özel bir kedi ırkıdır.

- İran kedilerinin gözleri ise yuvarlak ve iri yapılıdır.

- Göz renkleri arasında yeşil, mavi ve parlak bakır renk tonları sıklıkla görülmektedir.

- Tüyleri, sık ve uzundur.

- İran kedilerinin kulaklarının içi ile patilerinin altı da tüylüdür.

- Tüylerinin renkleri arasında beyaz, krem, siyah, mavi, duman ve sarı renkleri göze çarpar.

- Çift renkli türleri de vardır.

- Tekir desenler ve farklı renk şablonlarına da türleri arasında rastlanır.

İran Kedisi Karakter Özellikleri

İran kedileri, hareketli bir yapıya sahip değildir aksine miskin ve sakin tavırlar sergiler. İran kedileri, yaşam sürelerinin çoğu zamanını genellikle yatarak ve oturarak geçirirler. Bununla beraber uyumlu kedi türlerindendir. Bu yüzden birlikte yaşamak için seçilmesi önerilen bir kedi ırkıdır. Çocuklar ve köpeklerle son derece iyi anlaşırlar. Evinde köpek besleyenler ve çocuğu olanlar için bu karakteristik özellikleri oldukça iyi bir avantajdır. Sakin oldukları için gürültüden hoşlanmazlar. Zeki olan İran kedileri, çok fazla hareket etmedikleri için bu özelliklerini pek göstermemektedir.

Yavru Fars (Persian) Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Yavru Fars kedilerinin bakımları kolay değildir. Bu konuda bilgili, titiz ve özenli olmak gerekiyor. Uzun tüyleri nedeni ile tüylerinin her gün düzenli temizlenmesi gerekli. Tüyleri iki tabakadan meydan geliyor. Tüylerinin düğümlenmemesi ve kırık oluşumunu engellemek için bakım ve taramalarının ihmal edilmemesi oldukça mühim hususlar. Aksi takdirde tüylerdeki topaklanmalara bağlı olarak hava alamayan deride türlü yaralar görülebilir. Günde bir ya da iki defa özel kedi taraklarıyla tüylerinin taranması gerektiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Akışkan göz yapıları nedeni ile gözlerinin gün aşırı temizliğine dikkat edilmelidir. Sevgi ve ilgiye düşkün ve oyun oynamayı seven yavru Fars kedilerinin bağışıklık sistemleri sanıldığının aksine çok kuvvetli değildir. Hastalanmalarını önlemek için veteriner kontrolleri belirli aralıklarla mutlaka yaptırılmalıdır.