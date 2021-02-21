Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri İsilik Nedir? İsilik Tedavisi Nasıl Yapılır, İsiliğe Ne İyi Gelir?
21.02.2021 - 17:20 |

İsilik Nedir? İsilik Tedavisi Nasıl Yapılır, İsiliğe Ne İyi Gelir?

İsilik durumu özellikle sıcak havalarda kendini göstermektedir. Bu rahatsızlıkta ciltte aşırı terleme sebebi ile gözenekler tıkanarak çeşitli kızarıklıklar meydana gelmektedir. İsilik nedir? İsilik tedavisi nasıl yapılır, isiliğe ne iyi gelir? İşte, tüm detaylar.

İsilik Nedir? İsilik Tedavisi Nasıl Yapılır, İsiliğe Ne İyi Gelir?
ABONE OL

 Halk arasında isilik olarak bilinen ve bebeklerde sıklıkla görülen hastalık tıp dilinde miliaria ismi ile bilinmektedir. Yaz aylarında aşırı sıcaklarda terleme sorunu nedeni ile ortaya çıkar. Bu hastalık kişiler arasında bulaş göstermez.

 İsilik Nedir?

 İsilik özellikle bebeklerde görülmektedir. Bunun sebebi de bebeklerin cildindeki gözenekler yetişkinlere oranla oldukça küçüktür. Bu nedenle aşırı terlemeleri durumunda terin iyi bir şekilde dışarı atılmamasından kaynaklanır. Bu durumda da bebeğin gözeneklerinde tıkanıklık olur. Bu durumda da isilik meydana gelir.

 İsilik Tedavisi Nasıl Yapılır, İsiliğe Ne İyi Gelir?

 İsilik probleminin geçmesi amacı ile kişilerin hijyene önem vermeleri oldukça önemlidir. Yaz aylarında terleme durumunda duş almak, vücudun serinlemesini sağlamak, sıcaktan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmak, terlemeyi azaltmak adına pamuklu kıyafetler giymek isiliği ortadan kaldıracak durumlardır.

 Duşta vücudun tahriş olmasına neden olacak sabun vb. temizleyicilerin kullanılmaması gerekmektedir. Ayrıca duş sonrası cildin iyi bir şekilde kurutulması da oldukça önemlidir. Doktorların tavsiyesi ile cildin nem dengesini korumak için merhemler kullanılması da iyi gelecektir.

 İsiliği Önlemek İçin Neler Yapmak Gerekir?

Bebeklerin terli kıyafetlerinin bekletilmeden değiştirilmesi doğru bir uygulamadır. Bunun yanında bebek bezlerinin de uzun süre tutulmaması gerekmektedir.

Özellikle yaz aylarında sıcaklarda terleme durumunda duş almak isiliği önleyecek, oluşan isiliğin giderilmesine de yardımcı olacaktır.

Yazın bebeklerin çok sıkı giydirilmesi doğru değildir. Bebekler terlediği zaman yıkanmalı ve isilik önlenmelidir.

Özellikle bebeklerde bol ve rahat kıyafetler tercih edilmesi, isiliğin önüne geçen bir durumdur.

Yatak çarşaf, nevresim, yastık örtülerinde pamuklu olanları tercih etmek gerekmektedir.

Özellikle yaz aylarında gözeneklerin tıkanmasına neden olan kozmetik ürünlerinden uzak durmak gerekir.

Pamuklu iç çamaşırları giymek, dar giysilerden kaçınmak cildin nefes almasını sağlayacağı için isilik oluşumunu da engelleyecektir.

Sıcak ve nemli ortamlarda uzun süre kalınmamalı, hava alan yerlerde kalınmalıdır. Bunun yanında terleme ile vücut oldukça fazla su tüketeceği için vücudun ihtiyacı olan suyu tüketmek gerekir.

Bebek İsiliği Sebepleri Nelerdir?

 Açık tenli bireyler ile bebeklerde isilik problemleri sıklıkla görülmektedir. Yaz aylarında terleme sebebi ile ya da ateşli bir hastalığın ardından isilik görülmesi mümkündür. Bebeklerin ciltleri yetişkinlere göre çok daha hassastır. Kıyafetlerinin dar ve kalın olması durumunda isilik görülme olasılığı artar. Bebek bezlerinin sıklıkla değiştirilmemesi de isiliğe sebep olmaktadır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün konuşmalar ve yeni haberler dikkat çekebilir. Yeni şeyler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek açısından şanslısınız Zihinsel açıdan canlı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizdekileri ve paranızı daha iyi değerlendirebilecek olanaklar aramalısınız. Maddi konular üzerinde daha çok düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda yapabileceğiniz çok şey var. Ayrıca ailevi konularla, annenizle de daha çok zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz dikkatli davranmak ve bilgisiz hareket etmemek gerekiyor. Sizi bağlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sezgileriniz sizi yanıltabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni hedefler ve hevesler gündeme gelebilir. Sosyal medyalarda daha aktif ve girişimci olmanız da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün oldukça meşgul ve sorumlu olabilirsiniz. Hafta sonu olmasına karşın, tamamlamanız gereken işler ve sorumluluklar çok olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha iyi hissedebilecek, yeni şeyler öğrenebilecek bir gündesiniz. Başkalarından daha çok şey öğrenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraşmanız ve zihinsel açıdan meşgul olmanız gereken durumlar olabilir. Düşüncelerinizde daha iyimser olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ya da sevgilinizle daha çok ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bazı eleştirilere de açık olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugünü boş geçirmek yerine, daha verimli olabileceğiniz bir işe ayırabilirsiniz. Düşüncelerinizde de aktifsiniz. Eleştirilere açık olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve yaratıcı konularla uğraşmak için oldukça uygun. Yaratıcı bir konuya da zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ve evde meşgul olmak açısından hareketli bir gün olabilir. Düşüncelerinizi netleştirmeye çalışın. Çift durumlar yorabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEv Bitkileri Neden Hastalanır?
Diyetisyen Gamze Altınay
Diyetisyen Gamze AltınayVücut çatlakları hakkında bilmeniz gereken her şey
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekOnaylanmanın ve kabul görmenin ayrıcalık yaratan gücü
Senem Aydın
Senem AydınSelin Yağcıoğlu: 'İşin püf noktası samimiyet'
Asuman Korugan
Asuman KoruganÇok biliyoruz
Op. Dr. Atilla Şengör
Op. Dr. Atilla Şengör"Burnumda eğrilik varmış, ameliyat olmam gerekir mi?"
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıRevizyon burun estetiği
Serap Öztürk Niya
Serap Öztürk NiyaSaç sağlığında yeni terapi
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluHangi yöne ilerliyoruz?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHollywood’un yıldızı Türk: Mustafa Yazıcıoğlu
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğum Sancısı Nasıl Olur? Doğum Sancısı Vücudun Neresinde Olur?

Doğum Sancısı Nasıl Olur? Doğum Sancısı Vücudun Neresinde Olur?

Akciğerde Leke Nedir? Akciğer Lekesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Akciğerde Leke Nedir? Akciğer Lekesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir? Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?

Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir? Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?

Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir? Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tüm Belirtileri...

Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir? Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tüm Belirtileri...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet