İsilik Nedir? İsilik Tedavisi Nasıl Yapılır, İsiliğe Ne İyi Gelir?

Halk arasında isilik olarak bilinen ve bebeklerde sıklıkla görülen hastalık tıp dilinde miliaria ismi ile bilinmektedir. Yaz aylarında aşırı sıcaklarda terleme sorunu nedeni ile ortaya çıkar. Bu hastalık kişiler arasında bulaş göstermez.

İsilik Nedir?

İsilik özellikle bebeklerde görülmektedir. Bunun sebebi de bebeklerin cildindeki gözenekler yetişkinlere oranla oldukça küçüktür. Bu nedenle aşırı terlemeleri durumunda terin iyi bir şekilde dışarı atılmamasından kaynaklanır. Bu durumda da bebeğin gözeneklerinde tıkanıklık olur. Bu durumda da isilik meydana gelir.

İsilik Tedavisi Nasıl Yapılır, İsiliğe Ne İyi Gelir?

İsilik probleminin geçmesi amacı ile kişilerin hijyene önem vermeleri oldukça önemlidir. Yaz aylarında terleme durumunda duş almak, vücudun serinlemesini sağlamak, sıcaktan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmak, terlemeyi azaltmak adına pamuklu kıyafetler giymek isiliği ortadan kaldıracak durumlardır.

Duşta vücudun tahriş olmasına neden olacak sabun vb. temizleyicilerin kullanılmaması gerekmektedir. Ayrıca duş sonrası cildin iyi bir şekilde kurutulması da oldukça önemlidir. Doktorların tavsiyesi ile cildin nem dengesini korumak için merhemler kullanılması da iyi gelecektir.

İsiliği Önlemek İçin Neler Yapmak Gerekir?

Bebeklerin terli kıyafetlerinin bekletilmeden değiştirilmesi doğru bir uygulamadır. Bunun yanında bebek bezlerinin de uzun süre tutulmaması gerekmektedir.

Özellikle yaz aylarında sıcaklarda terleme durumunda duş almak isiliği önleyecek, oluşan isiliğin giderilmesine de yardımcı olacaktır.

Yazın bebeklerin çok sıkı giydirilmesi doğru değildir. Bebekler terlediği zaman yıkanmalı ve isilik önlenmelidir.

Özellikle bebeklerde bol ve rahat kıyafetler tercih edilmesi, isiliğin önüne geçen bir durumdur.

Yatak çarşaf, nevresim, yastık örtülerinde pamuklu olanları tercih etmek gerekmektedir.

Özellikle yaz aylarında gözeneklerin tıkanmasına neden olan kozmetik ürünlerinden uzak durmak gerekir.

Pamuklu iç çamaşırları giymek, dar giysilerden kaçınmak cildin nefes almasını sağlayacağı için isilik oluşumunu da engelleyecektir.

Sıcak ve nemli ortamlarda uzun süre kalınmamalı, hava alan yerlerde kalınmalıdır. Bunun yanında terleme ile vücut oldukça fazla su tüketeceği için vücudun ihtiyacı olan suyu tüketmek gerekir.

Bebek İsiliği Sebepleri Nelerdir?

Açık tenli bireyler ile bebeklerde isilik problemleri sıklıkla görülmektedir. Yaz aylarında terleme sebebi ile ya da ateşli bir hastalığın ardından isilik görülmesi mümkündür. Bebeklerin ciltleri yetişkinlere göre çok daha hassastır. Kıyafetlerinin dar ve kalın olması durumunda isilik görülme olasılığı artar. Bebek bezlerinin sıklıkla değiştirilmemesi de isiliğe sebep olmaktadır.