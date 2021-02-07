İsimden Numara Bulma: İsim İle Cep Telefonu Numarası Nasıl Öğrenilir?
Numarasını bilmediğiniz bir tanıdığınızın telefon numarasına sadece ismini kullanarak ulaşabilmeniz mümkündür. Siz de eğer isimden numara bulmak isterseniz bu konuyla ilgili bilgi edinmek isteyebilirsiniz. İsimden numara bulma nasıl yapılır? İsim ile cep telefonu numarası nasıl öğrenilir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
İsimden numara bulma oldukça tercih edilen ve kullanılan bir yöntem olarak bilinmektedir. İsim kullanarak cep telefonu numarası bulmak son zamanlarda oldukça tercih edilmektedir.
İsimden Numara Bulma
● Sadece isim ve soy isim kullanarak istediğiniz kişinin numarasını bulmanız mümkün olmaktadır.
● İsim ile sorgulama yaparak istenilen cep telefonu bilgilerine ulaşmak için birçok internet sitesi bulunmaktadır.
● İsim ile numara sorgulama adlı bir arama yaparak siz de bir site seçimi yapabilirsiniz.
● https://www.ceptennumarasorgula.com/telefon-numara-sorgula-ogren1/bilinmeyennumara?gclid=CjwKCAiAu8SABhAxEiwAsodSZOvgOsi99MIuIDLPsLmMVn5TbAib-kZUNI8-fBKJ_JQhzak1pZEwCxoCzv8QAvD_BwE linkini kullanarak siz de isim, soy isim ve bulunduğu şehir bilgilerini yazarak numara sorgulaması yapabilirsiniz.
● Üstelik sizi arayan bilinmeyen bir numarayı yazarak da numaranın kime ait olduğunun sorgulamasını yapabilirsiniz.
● Ancak isimden numara sorgulama yaptığınızda aradığınız kişinin telefon numarası bilgisine ulaşabilmeniz için, kişinin rehber bilgilerini gizlememiş olması gerekmektedir.
İsim ile Cep Telefonu Numarası Nasıl Öğrenilir?
● İsim ile cep telefonu sorgulamak için verilen linkte bulunan bilgileri doldurduğunuz da sizi otomatik olarak telefonunuzda bulunan kısa mesaj bölümüne aktarmaktadır.
● Sorgulama yapmak istediğiniz isim, soy isim ve şehir bilgileri ile ilgili olarak hazır bir mesajı 118'li bir numaraya göndermeniz isteniyor.
● Eğer mesajı onaylayarak göndermeyi kabul ederseniz, belirli bir ücret karşılığında ulaşmak istediğiniz isim de olan telefon kullanıcılarının numaraları aranıyor.
● Size ise sonrasında bir sonuç bulunup bulunmadığına dair bir bilgilendirme mesajı geliyor.
● Aynı zamanda bir numaraya ait sorgulama yapmak isterseniz eğer tüm operatörlerde kapsamlı bir şekilde arama yapmanız da mümkündür.
● Ancak bu servis karşılığında bir ücret ödemeniz gerektiğini de bilmelisiniz.