İskelet Sistemi Nedir? İskelet Sistemi Organları Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

İskelet sistemi, canlılarda kemiklerden meydana gelen eklem ve bağlarla birbirine birleştirilmiş, çevresi kaslarla sarılı olan ve destek veren yapıdır. İskelet, biyolojide canlı organizmaya fiziki destek veren, iç organların zarar görmesinin engelleyen, genellikle minerallerden meydana gelen bir organdır. İskelet sistemi organizmanın kendine has şeklinin meydana gelmesini sağlar.

İskelet Sistemi Yapısı

İskelet sisteminde uzun, kısa, yassı ve düzensiz biçimli kemikler olmak üzere dört farklı kemik türü bulunur.

Uzun Kemikler: Vücudun kol ve bacak iskeletinde bulunan kemiklerdir. Bu kemiklerin boyları, kalınlıklarına ve genişliklerine göre daha fazladır.

Kısa Kemikler: Vücudumuzun omurga ve bilek kısımlarında bulunan kemiklerdir. Kısa kemiklerin uzunlukları, kalınlıkları ve genişlikleri neredeyse birbirine eşittir.

Yassı Kemikler: Vücudumuzun baş, omuz arkası ve kalçasında bulunan kemiklerdir. Yassı kemiklerin uzunlukları, genişliklerine ve kalınlıklarına göre daha fazladır.

İskelet sistemi organları;

Köprücük Kemiği: Omuz ekleminin ön kemiğini oluşturan bu kemik yatay olarak konulmuş ve “S” harfine benzer şekilde bükülmüş bir kemiktir.

Göğüs Kemiği: 16 cm ve 18 cm arasında uzunluğu olan, yukarı taraftaki ucu arkada ve daha geniş, alt taraftaki ucu ise önde ve daha dar olan simetrik bir kemiktir.

Kürek Kemiği: Omuz ekleminin arka kemiğini oluşturan kemiktir.

Kol Kemiği: Uzun kemiklerden biri olan kol kemiğinin eklemli iki ucu vardır.

Kaburgalar: Şerit şeklinde yay gibi ve yassıdır. Göğüs boşluğunun büyük bir bölümünü kaplarlar. Her bir tarafta on iki kaburga bulunur. Kıkırdak kaburga ve kemik kaburga şeklinde ikiye ayrılmaktadırlar. Kaburgalara çok fazla kas yapışıktır ve bunlardan diyafram hareketi ile göğüs kafesinin çaplarını farklılaştırır ve buna solunum denir.

İskelet Sisteminin Görevleri

Vücuda biçimini iskelet verir.

Vücut bu iskelet sistemi sayesinde dik durmaktadır

İnsan bedeni bu sistemdeki eklemler ve kaslar ve eklemler vasıtasıyla hareket edebilmektedir.

İskelet sistemi insan bedenini dışarıdan gelebilecek her türlü zarara karşı korumakla vazifelidir.

Denge kontrolü sağlar.

Yürüme ve hareket kolaylığı sağlar.

Kan hücresi üretimi bu sistem tarafından yapılmaktadır.

Oganlar ve kaslar iskelet sistemine tutunarak oldukları yerde bulunmaktadır.

İskelet sisteminin olmaması durumunda vücudun bir et yığınından farkı olmazdı. İnsanlar hareket edemezdi. Eğer iskelet sistemi olmazsa insan vücudu dış etkilere karşı korunamaz ve kan hücresi üretemezdi. Vücut şeklini bu sistem ile almaktadır.