İsmail İsminin Anlamı Nedir? İsmail Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İsmail çok eski zamanlardan beri erkek çocuklara konulan popüler isimler arasında yer almaktadır. İsmin kökeni ise İbraniceden gelir.



İsmail Ne Demek?



İsmail isminin iki farklı anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı yüce yaratanı işitendir. İkinci anlamı ise Kutsal kitaplarda adını sıkça duyduğumuz Hz. İbrahim peygamberin oğlunun ismidir.



İsmail isminde olan kişiler özellikle iş dünyasında oldukça gözlemci yapıları ile tanınırlar. bu sebeple modacı ya da yazar gibi işler de çok rahat çalışabilirler. Fakat iş yaşamından belli bir süre sonra sıkılma yaşayabilirler. Bunun yanında biraz maymun iştahlı oldukları da söylenebilir. Başladıkları işi bitirmeden yeni bir işe başlayabilirler. Bu da başarısız olmalarına sebep olabilir. Zaman zaman dengeli ve dikkatli davranmalarında fayda vardır. İsmail ismindeki kişiler oldukça merhametli bir yapıya sahiptirler. Sanata ilgi duyarlar ve çok yaratıcıdırlar.



İsmail ismindeki kişiler zorluklar karşısında güçlü bir tutum sergilerler. Bunun sonucunda da zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilirler. Sıcakkanlı insanlardır. Bu sayede girdikleri ortamlarda hemen kaynaşırlar. 6. hisleri çok kuvvetlidir. Fakat bu özelliklerine dikkat etmeleri oldukça önemlidir. Çünkü 6. hisleri ile hareket ettiklerinde bazen sıkıntı yaşayabilmektedirler. Duygusal anlamda bazen inişler ve çıkışlar yaşadıkları görülebilir.



Enerjileri oldukça güçlüdür. Uyumayı çok sevmezler. Fiziksel olarak sağlıklı olurlar. Evcimen oldukları söylenebilir. Evde vakit geçirmekten çok hoşlanırlar. Maddi olarak her zaman temkinli davranırlar. Tutumlu olurlar. Liderlik özellikleri vardır.



İsmail İsmi Kur’an'da Geçiyor Mu?



İsmail ismi Kur'an'da geçen isimler arasında yer almaktadır. Anlamına bakıldığında erkek çocuklarına bu ismin verilmesinde hiç bir sakınca yoktur. İsmail ismi caiz olan isimler arasında yer alır. Kökeni de İbraniceden gelmektedir.