İstanbul Moda Haftası'nın 15. sezon tarihleri açıklandı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15. sezonunun tarihleri resmi olarak açıklandı. Etkinlik 12-16 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile uluslararası dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek.

Tasarımcı markaları ve tasarımcılar Mbfwistanbul.com adresinde konumlandırılacak olan sanal etkinlik alanında koleksiyonlarını dijital formatta sunma fırsatı bulacaklar. Ayrıca sanal showroom'lar, paneller, Podcast'ler ve farklı disiplinleri bir araya getiren işbirlikleri etkinlik takviminde yer alacak.

Moda endüstrisinin kurallarının global ölçekte tartışıldığı, önceliklerin ve beklentilerin yeniden tanımlandığı ve alternatif moda haftası takvim ve içeriklerinin bir bir açıklandığı COVID-19 sonrası dönemde, ilk sezonundan beri aynı takvim içinde sunduğu kadın ve erkek giyim koleksiyonlarının yanı sıra bu sezon cinsiyetsiz koleksiyonlara da kucak açıyor.

Değişimi, inovasyonu ve endüstrinin sürdürülebilirlik ekseninde geleceğini sahiplenen MBFWI, yeni sezonunda İlkbahar-Yaz 2021 sezonlarının yanı sıra Sonbahar-Kış 2020/21 sezonlarına da yer vererek hem sezon içi koleksiyonları son tüketici ile buluşturan yaratıcı bir season-free platform işlevi görecek, hem de her zaman olduğu gibi sektör profesyonellerinin gelecek sezon tasarımlarını keşfetmelerini sağlayacak. Ayrıca farklı sezonlara yönelik tasarımları aynı koleksiyon çatısı altında sunmak isteyen tasarımcı markaları ve tasarımcılara da kapılarını açacak.

30’dan fazla tasarımcının katılacağı bu dijital etkinliğin defile çekimleri Galataport ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. İstanbul’un kültürel ve tarihi zenginliklerini dijital moda haftası aracılığıyla eş zamanlı olarak global moda platformlarına taşınacak.

Dijital moda haftasının gerek katılımcılara, gerekse izleyicilere sınırların kaldırıldığı, daha özgür ve yaratıcı bir platform sunduğuna ve daha geniş bir kitleye hitap etme fırsatı tanıdığına inanan MBFWI Organizasyon Komitesi, etkinlikle ilgili yenilikleri önümüzdeki günlerde paylaşacak.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.