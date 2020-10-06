İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) İçin Randevu Nasıl Alınır?

Hastanelerden randevu almak sanılanın aksine oldukça kolaydır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu telefonla veya online internet üzerinden alınabilir.



İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Online Randevu Alma



İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Bakanlığının Merkezi Randevu Sistemine dahil değildir. Bu nedenle randevu işlemleri hastanenin kendi sistemleri üzerinden yapılmaktadır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu almak için bazı adımların izlenmesi gerekmektedir.



Çapa randevu linki üzerinden giriş yapıldığında hastaların karşısına bir ekran gelecektir. Gerekli bilgilerin doldurulmasından sonra Poliklinik randevu bölümü tıklanarak randevu sayfasına giriş yapılır. Ekranın sol kısmında branş sekmesine tıklayarak randevu alınacak poliklinik tercihi yapılır. Daha sonra tarih ve saat belirlenir. Bilgiler doldurulduktan sonra onay ekranı ile karşılaşılır. İşlemler onaylandıktan sonra randevu alınmış olunur.



İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Telefon ile Randevu Alma



İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Randevu alma yöntemlerinden birisi de telefon ile alınmasıdır. 24 saat hizmet verilen randevu alma sistemleri ile günün her saatinde randevu alabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi randevu almak için 0212 414 24 24 numarası aranmalıdır.



Hastanenin randevu alma sisteminde en rahat saatler gece 23:00 ile 02:00 saatleri arasıdır. Gündüz ise saat 14:00 ile 15:00 saatleri arasında olmaktadır. Günün her saati hastanenin numarasını arayarak istediğiniz bölümden tarih ve saat belirlenerek randevu almanız mümkündür.