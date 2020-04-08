İstanbul'da online psikolojik destek programı başladı - Corona Virüs Online Ruhsal Destek Programı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın 'Evinde Kal' çağrılarıyla dışarı çıkmasının istenmediği ve evde izolasyonun sıkıntılar doğurabileceği pandemi sürecinde, ruhsal sıkıntı yaşayıp destek ihtiyacı yaşayanlar için KORDEP büyük bir imkan olacaktır. KORDEP'in hazırlanmasına İstanbul Mazhar Osman ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastaneleri yanında ruh sağlığı alanında hizmet veren birçok sivil toplum kuruluşu da destek vermiştir" ifadelerine yer verildi.

Destek almak isteyenler ne yapacak?

Destek almak isteyenler önce "0850 305 00 34" numaralı KORDEP hattını arayacak. Daha sonra oluşturulan program çerçevesinde ihtiyaca yönelik konunun uzmanlarına yönlendirme sağlanacak. Eğer gerek görülürse web üzerinden online terapi hizmeti de verilecek.

Çağrılar başlangıçta 4 merkezde 10 hat üzerinden karşılanacak, ihtiyaç durumuna göre çağrı merkezleri ve hatlar artırılacak.