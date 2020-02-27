İstenmeyen yüz tüylerinden kurtulun

1. Cımbız

Cımbız kullanımı; 'şeftali tüyü' denilen ince ve belirsiz tüylerin alınmasında kullanmak için tavsiye edilmese de, şekilsiz kaş kıllarını düzenlemek veya takma kirpikleri tutmak ve konumlandırmak için kullanılabilir.

2. Yüz için üretilmiş jiletler

Unutmayın, duşunuzda tuttuğunuz ve vücudunuz için kullandığınız jiletleri; yüzünüze uygulamamalısınız. Buna rağmen, yüzü tıraş etmek genellikle erkeklerle ilişkiliyken, kadınlar da bunu yapabilir. İstenmeyen yüz tüylerini tıraş etmek için, özellikle kaşlarınızı temizlemek ve yüzdeki diğer tüyleri çıkarmak için bunun için özel tasarlanmış küçük bir jilet kullanın. Tıraş sonuçları cımbız kadar uzun sürmeyecek olsa da, hızlı ve acısız bir süreçtir.

Kaş jiletine benzer şekilde, elektrikli yüz tıraş makineleri istenmeyen tüyleri gidermek için harikalar yaratır. Bu tıraş makineleri tipik olarak pille çalışır, cildinize nazik davranır ve yalnızca seçtiğiniz belirli alanlarda tüylerinizi alacak kadar işlev görür.

3. Yüz tüylerini sarartın

Sakalınızı almak istemiyor ancak daha az görünür olmasını istiyorsanız, sarartmak sizin için bir seçenektir. Epilasyonun potansiyel ağrısı ile uğraşmak yerine, daha az belirgin hale getirmek için saçı üst dudağınız boyunca ve yanaklarınızda ağartmak için papatya suyu gibi doğal açıcılardan yararlanabilirsiniz.

4. Ağda

Bazı ciltlerde sivilce problemi yaratacak ağda, en uzun süreli pürüzsüzlük sağlayan yöntemdir. Ancak cilt bakım rutininiz retinol içeriyorsa, ağda konunun dışında olmalıdır! Cildiniz büyük ölçüde kötü bir reaksiyon gösterebileceğinden; yüzünüze ağda yapmadan iki ila beş gün önce retinol içeren cilt bakım ürünlerini kullanmaktan kaçınmanız gerekir.

4. İpli yöntemler

Güzellik endüstrisinin nabzını tutan ve güzellik trendlerine dikkat eden herkes, kaş şekillendirme söz konusu olduğunda ip ile alma yönteminin kolaylığının farkındadır. Unutmayın, kadınlar için bu yüz epilasyon seçeneği sadece kaşlara dokunmak için ayrılmamıştır. Üst dudak tüyleriniz ve çene tüyleriniz için de bu uygulamadan yararlanabilirsiniz. Üstelik bu yöntem retinol ile formüle edilmiş bir ürün kullansanız bile güvenlidir.