İyi huylu beyin tümörü nedir? Beyin tümörü belirtileri ve çeşitleri nelerdir?

İyi huylu beyin tümörü genellikle beyin zarlarından ve ya beyin içinde yer alan sinirlerden oluşan ve ya doğuştan gelen kalıntı tümörleri arasında yer alır. Bu tümörler cerrahi müdahale ile alınır.

İyi huylu beyin tümörü nedir?

Beyinde gelişen tümörlerin tamamı kanser olmayabilir. Beyin tümörleri genellikle iyi huylu tümör ve kötü huylu tümör olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Beyindeki bu tümörler bazen rutin kontroller sonucu ortaya çıkabilir.

Bu tümörler de belli bir süre takip edilmelidir. İyi huylu beyin tümörleri cerrahi tedaviler ile iyileşme sağlayabilir. İyi huylu tümörler cerrahi müdahale sonucunda neredeyse tamamı çıkarılabilir. İyi huylu beyin tümörlerine uygulanan cerrahi tedaviler sonucunda yüksek oranda iyi sonuçlar elde edilir. Hastalar da kısa bir süre içerisinde eski günlük yaşamlarına dönüş yapabilirler.

Beyin tümörü belirtileri ve çeşitleri nelerdir?

Beyin tümörü belirtileri farklılık gösterebilir. Beyin tümörünün en önemli belirtisi baş ağrısı olarak bilinmektedir. Beyin tümörünün belirtileri bulantı, kusma, çift görme ve bulanık görme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle gece vakitleri baş ağrısı çeken kişiler ara sıra bayılma ve sara nöbetleri geçirirler.

Denge ve yürüme bozuklukları beyin tümörü belirtileri arasında yer alır. Kollarda ve bacaklarda hissizlik, karıncalanma ile güç kaybı da beyin tümörünün belirtilerindendir. Bu hastalığı taşıyan kişilerde unutkanlık, kişilik bozuklukları ve konuşma bozuklukları ortaya çıkabilir.

Beyin tümörü nasıl teşhis edilir?

Beyin tümörü teşhisi için nörolojik muayene, biyopsi ve çeşitli tetkik yöntemleri kullanılır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji nedeniyle beyin tümörü teşhisi de kolay ve hızlı bir şekilde konulmaktadır.

İlk aşamada belirtilerin görüldüğü kişilerde nörolojik muayene yapılır. Sonrasında ise beyin tomografisi, beyin manyetik rezonans görüntüleme kullanılır. Bu testler ile beyin tümörü yerleşimi, cinsi, büyüklüğü ve beyin tümörü hakkında bilgi sahibi olunur. Ayrıca bazı beyin tümörlerinin teşhisinde de beyin biyopsisine ihtiyaç duyulur.

Beyin tümörü kimlerde daha fazla görülür?

Genellikle bazı beyin tümörleri kalıtsal olarak meydana gelir. Bazı beyin tümörlerinde ise oluşumu hazırlayan risk faktörleri bulunmaktadır. Erkeklerde beyin tümörleri daha sık görülür. Kadınlarda ise daha çok menengiomlar görülmektedir. Tüm beyin tümörleri daha çok beyaz ırkta görülür. Ailesinde beyin tümörü olan kişilerde bu hastalığın görülme oranı da yüksektir.