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16.03.2020 - 17:01 |

Ä°yi huylu prostat büyümesi tedavi yöntemleri

Ä°yi huylu prostat bÃ¼yÃ¼mesi tedavi yÃ¶ntemleri nelerdir? Ãœroloji UzmanÄ± Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca iyi huylu prostat bÃ¼yÃ¼mesinde lazer tedavisini sizler iÃ§in anlattÄ±.

Ä°yi huylu prostat büyümesi tedavi yöntemleri

Ä°yi huylu prostat bÃ¼yÃ¼mesi, tÄ±p dilinde benign prostat hiperplazisi (BPH) olarak bilinir. Prostat bÃ¼yÃ¼mesine baÄŸlÄ± belirtiler genellikle 60-65 yaÅŸlarÄ± arasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Â Daha erken yaÅŸlarda da belirti verebilmesine raÄŸmen 40 yaÅŸ altÄ±nda oldukÃ§a nadirdir. Prostat kanseri ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Prostat kanseri ile iyi huylu prostat bÃ¼yÃ¼mesi,Â  tedavisi birbirinden tamamen farklÄ± iki hastalÄ±ktÄ±r.

Prostat nedir?

Bir salgÄ± bezi olan prostat, erkek Ã¼reme sisteminin bir parÃ§asÄ±dÄ±r. Ä°drar kesesinin hemen altÄ±nda bulunan prostatÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 18-20 gram civarÄ±ndadÄ±r. Prostat bezinin ortasÄ±ndan Ã¼retra denilen idrar kanalÄ± geÃ§er. Â Ãœretra idrar kesesindeki idrarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± atÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir kanaldÄ±r. ProstatÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi durumunda bu kanaldan idrar akÄ±ÅŸÄ± gÃ¼Ã§leÅŸmektedir.

Prostat bÃ¼yÃ¼mesi belirtileri nelerdir?

Prostat bÃ¼yÃ¼mesinin baÅŸlÄ±ca belirtileri; idrarÄ±n akÄ±mÄ±nda zayÄ±flama ve kalibresinde azalma, iÅŸemede zorlanma ve kesik kesik iÅŸeme, iÅŸe sonrasÄ± damlama, gece ve gÃ¼ndÃ¼z sÄ±k idrara Ã§Ä±kma, acil iÅŸeme isteÄŸi, tuvalete yetiÅŸemeden idrar kaÃ§Ä±rma, idrar yaptÄ±ktan sonra mesanenin (idrar torbasÄ±) tam boÅŸalmadÄ±ÄŸÄ± hissi ve sonda koymayÄ± gerektiren hiÃ§ idrar yapamama (tÄ±kanma) durumudur.

Ä°yi huylu prostat bÃ¼yÃ¼mesi tedavisi nasÄ±ldÄ±r?

Ä°yi huylu prostat bÃ¼yÃ¼mesi tedavisi, hastanÄ±n ÅŸikayetlerinin derecesi, muayene ve laboratuar bulgularÄ± ile prostatÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸmektedir. Ã–nemli bir grup hastada ilaÃ§ tedavisi yeterli olmaktadÄ±r. Alfa blokerler ve 5-alfa redÃ¼ktaz inhibitÃ¶rÃ¼ ilaÃ§lar medikal tedavide kullanÄ±lan baÅŸlÄ±ca ilaÃ§lardÄ±r. 5-alfa redÃ¼ktaz inhibitÃ¶rlerinin prostatÄ± kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼cÃ¼ etkisi vardÄ±r.

Ä°laÃ§ tedavisi yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nda prostat ameliyatÄ± uygulanÄ±r. Ä°yi huylu prostat bÃ¼yÃ¼mesi iÃ§in yapÄ±lan ameliyatlarda prostatÄ±n kapsÃ¼l denilen dÄ±ÅŸ kabuÄŸu bÄ±rakÄ±lmakta ve iÃ§indeki prostat dokusu aÃ§Ä±k veya kapalÄ± yÃ¶ntemle Ã§Ä±karÄ±lmaktadÄ±r. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde aÃ§Ä±k ameliyat teknolojideki geliÅŸmelerle yerini kapalÄ± ameliyatlara ve lazer cerrahilerine bÄ±rakmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. AÃ§Ä±k cerrahi genellikle ileri derecede prostat bÃ¼yÃ¼mesi ile beraber idrar kesesinde bÃ¼yÃ¼k taÅŸ veya divertikÃ¼l adÄ± verilen balonlaÅŸma mevcutsa uygulanmaktadÄ±r.

KapalÄ± yÃ¶ntemle en sÄ±k yapÄ±lan prostat ameliyatlarÄ± ise, monopolar veya bipolar TUR ve lazer cerrahileridir.Â  Lazer ile yapÄ±lan ameliyatlarda,Â  kullanÄ±lan lazerin cinsine gÃ¶re enÃ¼kleasyon dediÄŸimiz, prostatÄ±n kabuk kÄ±smÄ± (kapsÃ¼lÃ¼) bÄ±rakÄ±larak iÃ§indeki doku tamamen Ã§Ä±karÄ±labilir veya prostat buharlaÅŸtÄ±rÄ±labilir. Lazer ile enÃ¼kleasyon iÅŸlemine aÃ§Ä±k prostat ameliyatÄ±nÄ±n kapalÄ± taklidi diyebiliriz. Bu iÅŸlem iÃ§in Holmium lazer (HoLEP) ve Thulium Lazer (ThuLEP) yaygÄ±n olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. HoLEP veya ThuLEP ameliyatlarÄ±nda, Â lazerle buharlaÅŸtÄ±rma veya TUR ameliyatlarÄ±na gÃ¶re idrar akÄ±m hÄ±zÄ±nda daha fazla dÃ¼zelme olmaktadÄ±r. Ameliyat sÄ±rasÄ±nda veya sonrasÄ±nda kanama oranlarÄ± oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r. Â AÃ§Ä±k cerrahide olduÄŸu gibi bÃ¼yÃ¼k prostatlara rahatlÄ±kla uygulanabilmektedir. ProstatÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda seyreden ve sertleÅŸmeyi saÄŸlayan sinirler etkilenmediÄŸi iÃ§in ameliyat sonrasÄ± sertleÅŸme sorunu yaÅŸanmamaktadÄ±r. Yine idrar tutmayÄ± saÄŸlayan sfinkterik yapÄ± gÃ¶rerek korunabildiÄŸi iÃ§in idrar kaÃ§Ä±rma problemi de olmamaktadÄ±r. AyrÄ±ca aÃ§Ä±k ameliyatta olduÄŸu gibi prostatÄ±n kapsÃ¼l hariÃ§ tamamÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tekrarlama riski yoktur.

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Ä°yi huylu prostat bÃ¼yÃ¼mesi tedavi yÃ¶ntemleri

Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca

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