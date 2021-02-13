İzotonik Su Nedir, Ne İşe Yarar? Evde İzotonik Su Nasıl Yapılır?

Serum fizyolojiklerde insan sağlığına faydalı birçok mineral bulunmaktadır. Ancak bu minerallerin yararlı olabilmesi için sudaki tuz oranının çok iyi ayarlanması gerekir.



İzotonik Su Nedir, Ne İşe Yarar?



İzotonik su, çeşitli minerallerden ve sodyum klorürden oluşan bir su çeşididir. Vücudun hızlı bir şekilde antikor üretmesini sağlayan serumların için izotonik su vardır. Tıbbi amaçlarla kullanılan serum bileşikleri yaraların mikrop kapmasını önler.



Pansuman yapılmadan önce yaranın etrafı izotonik su ile temizlenmelidir. Son yıllarda bebek bakım ürünlerinde de serum bileşiği kullanılmaya başlandı. İçeriğinde sadece izotonik su olan ve hiçbir kimyasal içermeyen burun spreyleri bebeklere özel olarak üretiliyor. Grip ve nezle gibi kış hastalıklarında kullanılan bu spreyler, bebeklerin çok daha nefes almasını sağlıyor.



Bunun dışında yine bebekler için özel üretim olan ıslak mendiller mevcut. Bu mendillerin en önemli özelliği kaşıntıya ve kızarıklığa neden olmamasıdır.



Evde İzotonik Su Nasıl Yapılır?



Son günlerde evde, kendi imkanlarıyla izotonik su yapmak isteyenlerin sayısı hızla arttı. İnsan sağlığına birçok açıdan faydalı olan serum fizyolojiği, kısa bir süre içerisinde yapmak mümkün.



İzotonik su yapımında hem normal tuz hem de kaya tuzu kullanılabilir. Uzmanlara göre daha doğal ve sağlıklı olduğu için kaya tuzu tercih edilmelidir. 1 litre su için 1 yemek kaşığı tuz yeterlidir. Yaklaşık 10 dakika kaynatılan su, soğuduktan sonra burun damlası ve serum olarak kullanılabilir.