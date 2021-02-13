Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri İzotonik Su Nedir, Ne İşe Yarar? Evde İzotonik Su Nasıl Yapılır?
13.02.2021 - 02:27 |

İzotonik Su Nedir, Ne İşe Yarar? Evde İzotonik Su Nasıl Yapılır?

Birçok farklı alanda kullanılan izotonik su, insan bedeni için en uygun ve güvenli olan sudur. Bunun nedeni içinde sodyum klorür bulunmasıdır. Ülkemizde daha çok serum fizyolojik adıyla bilinen izotonik su, hastalıklara neden olan mikrop ve bakterilerin çok daha hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlar. İzotonik su nedir ve ne işe yarar? Evde izotonik su nasıl yapılır? Cevabı merak edilen soruları sizin için derledik.

İzotonik Su Nedir, Ne İşe Yarar? Evde İzotonik Su Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Serum fizyolojiklerde insan sağlığına faydalı birçok mineral bulunmaktadır. Ancak bu minerallerin yararlı olabilmesi için sudaki tuz oranının çok iyi ayarlanması gerekir.

İzotonik Su Nedir, Ne İşe Yarar?

İzotonik su, çeşitli minerallerden ve sodyum klorürden oluşan bir su çeşididir. Vücudun hızlı bir şekilde antikor üretmesini sağlayan serumların için izotonik su vardır. Tıbbi amaçlarla kullanılan serum bileşikleri yaraların mikrop kapmasını önler.

Pansuman yapılmadan önce yaranın etrafı izotonik su ile temizlenmelidir. Son yıllarda bebek bakım ürünlerinde de serum bileşiği kullanılmaya başlandı. İçeriğinde sadece izotonik su olan ve hiçbir kimyasal içermeyen burun spreyleri bebeklere özel olarak üretiliyor. Grip ve nezle gibi kış hastalıklarında kullanılan bu spreyler, bebeklerin çok daha nefes almasını sağlıyor.

Bunun dışında yine bebekler için özel üretim olan ıslak mendiller mevcut. Bu mendillerin en önemli özelliği kaşıntıya ve kızarıklığa neden olmamasıdır.

Evde İzotonik Su Nasıl Yapılır?

Son günlerde evde, kendi imkanlarıyla izotonik su yapmak isteyenlerin sayısı hızla arttı. İnsan sağlığına birçok açıdan faydalı olan serum fizyolojiği, kısa bir süre içerisinde yapmak mümkün.

İzotonik su yapımında hem normal tuz hem de kaya tuzu kullanılabilir. Uzmanlara göre daha doğal ve sağlıklı olduğu için kaya tuzu tercih edilmelidir. 1 litre su için 1 yemek kaşığı tuz yeterlidir. Yaklaşık 10 dakika kaynatılan su, soğuduktan sonra burun damlası ve serum olarak kullanılabilir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Ay Balık’ta ilerlerken kendi psikolojinize, iç sesinize daha çok kulak vermelisiniz. Sezgilerinizi daha çok kullanabilirsiniz. Pozitif kalmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sanatsal açıdan yaratıcı konular ve size olumlu beklentiler getirebilecek temalar var. Gelecek yönünde düşünmek, en azından hayal etmek faydalı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın sizi daha sorumlu hissettiren durumlar var. En azından kendinizi daha çok gösterebilecek hayaller kurabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu hafta sonunda daha yumuşak ve akıcı enerjiler içindesiniz. Yeni şeyler öğrenmek ve ruhsal açıdan yenilenmek mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal alanda bazı sıkıntıların ya da yanlış anlamaların olabileceği bir gündesiniz. Ortaklı işlerde sınırlarınızı koymayı bilmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ya da karşılıklı durumlar içinde daha dengeli olmaya bakın. Kolayca etkilenebiliyorsunuz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sağlık ya da hizmet konusunda sizi biraz daha hassas kılan koşullar olabilir. Kimi zaman fedakarlık göstermeniz de gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Daha pozitif ve hayalci olabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı konulara ya da eğlenceli olabilecek işlere zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugünlerde evde daha meşgul olabilir ve evdekilerle daha çok ilgilenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Duygusal açıdan biraz dalgalı da olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kafaca yaratıcı olabileceğiniz uğraşlar ve sizi duygusal açıdan yakın çevrenizde daha hassas ve verici kılabilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Para durumunuz üzerinde daha fazla düşünme gereği duyabilirsiniz. Ancak daha gerçekçi ve kontrollü olmak gerekiyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken duygusal açıdan daha dalgalı ve hülyalı olabilirsiniz. Kendi sağlık ve düzeninizle, aile ile ilgili durumlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluYılın en önemli teması
Asuman Korugan
Asuman KoruganKendinden alışveriş yap
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaSevgililer Günü ve Juno: Juno'nun bulunduğu burçlara göre eş tercihi
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tekİlişkilerde diyalog kurmanın önemi
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıCilt sağlığını arttıran süper gıdalar
Lale Kaya
Lale KayaCovid-19 saç dökülmesine neden olur mu?
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarAnlaşmalı Boşanma Davası [30 SORU-CEVAP]
Didem Devay
Didem DevayAğızda dağılan yumuşacık damla çikolatalı kurabiye
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorDNA ışıltısı nedir? DNA ışıltısı ile 10 yaş gençleşmek mümkün mü?
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Günü'nde yalnızsan...
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir? Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

L Karnitin Nedir, Ne İşe Yarar? L Carnitine Nasıl Kullanılır, Faydaları Nelerdir?

L Karnitin Nedir, Ne İşe Yarar? L Carnitine Nasıl Kullanılır, Faydaları Nelerdir?

İzotonik Su Nedir, Ne İşe Yarar? Evde İzotonik Su Nasıl Yapılır?

İzotonik Su Nedir, Ne İşe Yarar? Evde İzotonik Su Nasıl Yapılır?

15’inde oldukça güçlü enerjiler saklı!

15’inde oldukça güçlü enerjiler saklı!

Keto Diyeti Nedir? Ketojenik Diyet Beslenme Listesi Örneği...

Keto Diyeti Nedir? Ketojenik Diyet Beslenme Listesi Örneği...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet