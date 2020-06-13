Jasper Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Jasper Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Beyaz, pembe ve gri gibi alternatif renklere ev sahipliği yapan jasper taşları da bulunmaktadır. Yaydığı enerji ve içerdiği mineraller sayesinde insan sağlığına çok yönlü faydalar sağlar. Farklı renklerin yanı sıra farklı desenlere sahip çeşitleri de mevcuttur.



Jasper Taşı Nedir?



Bir silikat minerali olan jasper taşı aynı zamanda bir tür kalsedon taşıdır. Doğada eser miktarda bulunur. Hem dayanıklı hem de son derece estetik bir görünüme sahiptir. Her bir taşın yüzeyinde farklı desenler yer alabilir. Jasper taşları tedavi dışında çeşitli takı ve aksesuarlarda da sıklıkla kullanılmaktadır.



Jasper Taşı Nasıl Oluşur?



Konsalidasyon adı verilen doğa olayının sonunda bu taşlar oluşmaktadır. Herhangi bir insan etkisi olmadan, tamamen doğal olan süreçler tamamlandıktan sonra çeşitli desenler ve renklerle meydana ortaya çıkar. Şeklini ve büyüklüğünü belirleyen iki faktör mevcuttur. Bunlardan biri rüzgar ve hızı diğeri ise suyun kuvvetidir. Doğa içerisinde genellikle büyük parçalar halinde bulunur. Daha sonrasında çeşitli işlemlerden geçirilerek kullanıma hazır hale gelir.



Jasper Taşının Özellikleri



Jasper taşı temizlenmesi zaruri olan doğal taşların başında gelmektedir. Suyun altında beş - altı dakika boyunca yıkandıktan sonra kurumaya bırakılmalı ve tamamen kuruduktan sonra kullanılmalıdır. Bir başka temizleme yöntemi ise taşları toprağın altında 1 gün boyunca tutmaktır. Diğer taşlardan en büyük farkı çeşitli desen ve motiflere ev sahipliği yapıyor oluşudur. Desensiz ve tek renkli versiyonları yüzük ve kolye tasarımlarında kullanılır. Doğada en çok tek renkli ve herhangi bir desene sahip olmayan jasper taşları bulunmaktadır ve bu taşlardan yapılan takılar uygun fiyatlarla satın alınabilir.



Jasper Taşının Anlamı



Bu özel taş eski çağlara ve kadim geleneklere kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. İlk ve Orta Çağ'da yağmur getirdiğine inanıldığı için çeşitli ayin ve ritüellerde kullanılmıştır. Bu nedenle bir diğer adı 'Yağmur Taşı'dır. Aynı zamanda mitoloji ve astronomide de çeşitli anlamlara gelmektedir. Oğlak burcunu simgeler. Mitoloji sözlüğünde ise erdemli olmak, onurlu davranmak manalarını içermektedir.



Jasper Taşının Faydaları Nelerdir?



Birçok doğal taş gibi jasper taşları da insan sağlığına doğrudan ya da dolaylı olarak fayda sağlamaktadır. Öfke ve kaygı bozukluklarının önüne geçer, bireylerin çok daha mutlu ve dingin hissetmelerini sağlar. Yaydığı enerji sayesinde depresyon belirtilerini yarı yarıya azaltır. Yüz yıllar boyunca yılan zehirlenmelerine karşı panzehir olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise daha çok ağrı kesici özellikleri ile bilinmektedir. Baş ve mide ağrılarının çok daha az hissedilmesini sağlar. Aynı zamanda midedeki şişkinlik ve hazımsızlık problemlerinin önüne geçer. Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerde bereket getirdiğine inanılmaktadır. Çakraları açması sebebiyle meditasyon yapılan mekanlarda biblo olarak kullanılabilir. Vücuttaki hormon seviyesini dengeleyen jasper taşları vücudun toksinlerden arındırılmasında da etkin rol oynar. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kış hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.