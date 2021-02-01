K vitamini nedir? K vitamini nelerde var? K vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar

Bilim insanlarına göre K vitamini eksikliğinin koronavirüste daha ciddi akciğer hasarlarına yol açabileceği öngörülüyor. Peki, K vitamini nedir, nelerde K vitamini bulunur?

K VİTAMİNİ NEDİR?

K Vitamini lipofilik ve hidrofobik bir vitaminler grubuna verilen addır. K vitamini 1920'lerin sonlarında Danimarkalı bilim insanı Henrik Dam'ın kolesterol hakkındaki çeşitli araştırmaları sonucu keşfedilmiş, kan pıhtılaşması ile ilişkili olduğu saptandığı için de önceleri koagülasyon vitamini (yani pıhtılaşma vitamini) olarak adlandırılmıştır.

K harfini almasının sebebi vitamine dair ilk keşiflerin Almanca bir dergide yayımlanması ve bu yazınlarda vitaminin Koagulationsvitamin şeklinde yer almasından gelir.

K vitaminlerine bazı proteinlerin posttranslasyonal değişimi, özellikle de koagülasyon yani kan pıhtılaşması, için gereksinim duyulur.

K2 vitamini (menakinon) normalde bağırsaklardaki bakteriler tarafından üretilirler ve yetersizliği, bağırsaklar ağır bir şekilde zarar görmemişse, oldukça nadirdir.

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Kontrolsüz kanamalara neden olan K vitamini eksikliği malabsorbsiyon (emilim bozukluğu) hastaları hariç ender görülür. Doğumdan sonraki ilk 3-5 gün içerisinde bağırsak florası henüz tam gelişmemiş olduğundan K vitamini eksikliği vardır.

K VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VAR?

-Ispanak, pazı, brokoli, lahana, brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı, maydanoz, hindiba gibi bitkiler

-Bezelye, taze fasulye, soya ve meksika fasulyesi

-Domates

-Kırmızı ve beyaz et, ciğer ve böbrek gibi sakatatlar

-Yumurta

-Süt ve süt ürünleri

-Çilek, üzüm, kivi, böğürtlen, yaban mersini, avokado, incir, nar gibi meyveler

-Fındık, ceviz, kaju gibi kuru yemişler