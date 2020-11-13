Kabak Çekirdeği Faydaları Nelerdir? Kabak Çekirdeği Kabuğu Ve Yağı Neye İyi Gelir?

Kabak çekirdeği görüntü bakımından küçük olabilir. Ancak değerli besinlerle doludur. Sadece küçük bir miktarını yemek size önemli miktarda sağlıklı yağ, magnezyum ve çinko sağlayabilir.

Kabak Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Kabak çekirdeği çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle pek çok sağlık sorunlarında tavsiye edilir. Peki kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Kabak çekirdeği, yüksek kolesterol ve kan şekeri seviyeleri gibi diyabetik komplikasyonların önlenmesinde yardımcı olabilir. İçerisindeki hipoglisemik özellik, şeker hastalarının kan şekeri seviyelerini daha iyi yönetmelerine yardımcıdır.

Kabak çekirdeği, kemik oluşumunda önemli rol oynar. İyi bir magnezyum kaynağıdır.

Günlük bir miktar tüketimle kalp sağlığı güçlendirilir.

Kabak çekirdeği omega-3 ve omega-6'ya sahiptir, Yani antioksidan dışında iyi bir lif kaynağıdır. Karaciğer dostudur.

Kabak çekirdeğindeki lif, kandaki toplam kolesterol miktarını düşürmeye yardım eder.

Kabak çekirdeği kilonun korunmasına yardımcı olur. Çünkü kişi yedikten sonra daha uzun süre tok hisseder.

Kabak çekirdeği, E vitamini gibi antioksidanlara sahiptir. Bağışıklığı güçlendirir.

Vücuttaki iltihabın sökülmesine yardımcı olur.

İdeal düzeyde tüketmek, mide, göğüs, akciğer, prostat ve kolon kanseri riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

İyi bir uygu düzeni için ideal besinlerdendir.

Kabak çekirdeği yağının idrar rahatsızlıklarını önleme veya tedavi etme potansiyeline sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çiğ Kabak Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Kabak çekirdeğini kavrulmuş ya da çiğ olarak tüketebilirsiniz. Peki, çiğ kabak çekirdeğinin ne gibi faydaları vardır.

Çiğ kabak çekirdeği daha kolay hazmedildiği için mideyi yormaz.

Lif kaynağı kavrulmuş kabak çekirdeğine göre daha fazla olduğundan tokluk hissini de aynı oranda artırır.

Sperm kalitesinde artış sağladığı kanıtlanmıştır.

Cilt ve göz sağlığı için yararlıdır.

Cinsel sağlığınıza olumlu katkıları olur.

İçerisindeki C vitamini ise saçların sağlıklı uzamasına yardım eder. Dökülmelerin de kısa süre içerisinde durmasına katkı sağlar.

Kabak Çekirdeğinin İçerisindeki Vitamin ve Mineraller Nelerdir?

Kabak çekirdeğinin içerisinde vücut için gerekli pek çok mineral vardır. Özellikle E vitamini açısından zengin olduğunu söylemek gerekir. Magnezyum, potasyum ve çinko bakımından da güçlüdür. Kabak çekirdeği, beta-karotene benzer bir antioksidan bileşik olan bir besindir. Bu nedenle göz sağlığına da katkı sunar.

Kabak çekirdeği bazı yerlerde afrodizyak olarak kullanılmıştır. Özellikle içerisinde bulunan çinko bu açıdan değerlidir. Kabak çekirdeği ayrıca bir magnezyum, çinko, bakır ve selenyum

kaynağıdır. İçerisinde demir ve sodyum da mevcuttur. Magnezyum ruh halini ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olurken, manganez kollajen üretiminde rol oynar.

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Yağı Ne İşe Yarar?

Kabak çekirdeğinin sadece tohumu değil aynı zamanda kabuğu ve yağı da değerlidir. Özellikle yağı ciltteki gözenekleri sıkılaştırır. Ayrıca ciltteki iltihaplanmaları ortadan kaldırır. Cilt kuruluğu yaşıyorsanız yağını kullanabilirsiniz. Kabuğuyla tükettiğiniz kabak çekirdeği ise bağırsaklarda bulunan tenya gibi zararlıların dökülmesini sağlıyor.

Kabak Çekirdeğini Bir Günde Ne Kadar Tüketmek Gerekir?

Kabak çekirdeği, yüksek miktarda antioksidan varlığıyla iyi bir bağışıklık sistemi sağlar. Ayrıca yorgunluğu da ortadan kaldırır. Vücut için vazgeçilmez bir besin olan kabak çekirdeğini ne kadar tüketmek gerekir. Kavrulmuş ya da kavrulmamış olarak tercih edebilirsiniz. Fakat günde bir küçük kaseyi geçmemesi gerekir. Fakat bağırsak sorunları için tüketecekseniz miktarını doktorunuza danışabilirsiniz.

İçerisinde yağlar bulunduğu için kabak çekirdeğinin raf ömrü uzun olmayabilir. Sadece bir porsiyon kabak çekirdeği, temel besinler için günlük hedefin% 14 ila% 42'sini sağlayabilir.