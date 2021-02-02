Genellikle kabÄ±zlÄ±k haftada Ã¼Ã§ defadan daha az baÄŸÄ±rsak hareketlerinin gerÃ§ekleÅŸmesi olarak tanÄ±mlanmaktadÄ±r. KabÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hastalÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ancak bu durum; altta yatan baÅŸka durumlarÄ±n veya rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sonucunda meydana gelen bir durumdur. Toplumda kabÄ±zlÄ±k Ã§ok yaygÄ±n bir durumdur. KabÄ±zlÄ±k; bazÄ± insanlarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ± olumsuz bir ÅŸekilde etkileyerek, kronik kabÄ±zlÄ±k ortaya Ã§Ä±kar.Â

Â KabÄ±zlÄ±ÄŸa Ä°yi Gelen Yiyecekler Nelerdir?Â

Â KabÄ±zlÄ±ÄŸa iyi gelen yiyecekler aÅŸaÄŸÄ±daki gibi sÄ±ralanacaktÄ±r;

Â - Beyaz Et: BalÄ±k eti ya da beyaz et yemek, baÄŸÄ±rsaklarÄ±n rahatlamasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.

Â - Keten Tohumu: Salata veya yoÄŸurda keten tohumu ekleyip, tÃ¼ketilecek olan bu tohum kabÄ±zlÄ±ÄŸa iyi gelir.

Â - Lifli Besinler: Pancar, Ä±spanak, baklagiller, pÄ±rasa, kÄ±zÄ±lcÄ±k, lahana, keten tohumu, kÄ±zÄ±lcÄ±k gibi lif aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin besinlerin tÃ¼ketilmesi, baÄŸÄ±rsaklarÄ±n harekete geÃ§mesine destek olacaktÄ±r. Erik, elma, Ã¼zÃ¼m, avokado, Ã¼zÃ¼m gibi lifli meyvelerin tÃ¼ketilmesi kabÄ±zlÄ±k iÃ§in faydalÄ± olacaktÄ±r.Â

Â - Baklagiller: Bezelye, fasulye, mercimek gibi baklagiller lif aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok zengin olan besinler iÃ§erisinde bulunur. 1 bardak fasulye, gÃ¼n iÃ§erisinde alÄ±nmasÄ± gereken lif oranÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k olarak yÃ¼zde 75'ini karÅŸÄ±lar.Â

Â - Kekik, Zeytin, ZeytinyaÄŸÄ±: Zeytinin Ã¼stÃ¼ne dÃ¶kÃ¼len zeytinyaÄŸÄ±yla kekiÄŸin bir arada tÃ¼ketilmesi, kabÄ±zlÄ±k problemine iyi gelir. ZeytinyaÄŸÄ± besinlerin baÄŸÄ±rsaktan geÃ§iÅŸinin kolaylaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlar. KabÄ±zlÄ±k adÄ±na aÃ§ karna bir tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kadar zeytinyaÄŸÄ± tÃ¼ketmek, faydalÄ± olacaktÄ±r.

Â - Kuru Meyveler: KahvaltÄ±dan Ã¶nce incir, kuru kayÄ±sÄ±, erik, mÃ¼rdÃ¼m eriÄŸi yiyip Ã¼stÃ¼ne Ä±lÄ±k su iÃ§mek, baÄŸÄ±rsaklarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur. Sabah aÃ§ karna tÃ¼ketilen kuru meyveler daha etkili olmaktadÄ±r.Â

Â - YeÅŸil YapraklÄ± Sebzeler: YeÅŸil yapraklÄ± sebzelerin; lif iÃ§eriÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok zengin olmasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda vitamin ve minerallerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ zengindirler. Bununla beraber saÄŸlÄ±klÄ± beslenme programlarÄ± iÃ§erisinde bulunan besinlerin iÃ§erisindedir. BrÃ¼ksel lahanasÄ±, Ä±spanak, brokoli gibi sebzelerin iÃ§inde bulunan K ve C vitaminleri, folat gibi iÃ§erikler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan yararlÄ±dÄ±r. YeÅŸil yapraklÄ± sebzelerin, dÄ±ÅŸkÄ±nÄ±n kÄ±vamÄ±nÄ±n yumuÅŸamasÄ±na ve sindirim yollarÄ±ndan geÃ§iÅŸinin daha kolay geÃ§mesine katkÄ± saÄŸlar.Â

Â KabÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Hangi Meyve GeÃ§irir?

Â KabÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geÃ§iren meyveler;Â

Â - Kuru erik,

Â - Ä°ncir,

Â - TurunÃ§giller,

Â - Armut,

Â - Kivi,

Â - Elma,

Â - KayÄ±sÄ±,

Â - MÃ¼rdÃ¼m eriÄŸi ÅŸeklinde sÄ±ralanabilir.

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