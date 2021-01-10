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10.01.2021 - 13:35 |

Kabızlık belirtileri nelerdir? Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık, ishal ile birlikte en sık görülen sindirim sistemi hastalıklarından biridir. Konstipasyon adıyla da bilinen bu rahatsızlık, bağırsaklar hareketlerinin çeşitli nedenlerden dolayı yavaşlaması nedeniyle ortaya çıkar. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Kabızlık belirtileri nelerdir? Kabızlığa ne iyi gelir? Merak edilen tüm soruları sizin için derledik.

Kabızlık belirtileri nelerdir? Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?
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Konstipasyon, akut ve kronik kabızlık olmak üzere ikiye ayılır. Kronik kabızlık, çok daha uzun sürdüğü için daha tehlikelidir. Hastanın sosyal yaşamını da olumsuz etkileyen bu hastalığın geçmesi için ilaç tedavisi ve lavman uygulanabilir. 

Kabızlık belirtileri nelerdir? 

Kabızlık belirtilerinin başında dışkılamada güçlük gelir. Kişi tuvalete çıkma ihtiyacı hissetse bile defekasyon yapmakta zorlanır. Bu da karın ağrısına neden olur. 3 günden fazla süren kabızlık vakalarında hastada iştah kaybı gözlemlenir. Düzensiz ve yetersiz beslenme sonucu bağışıklık sistemi de zayıflar. Bu da vücut direncinin düşmesine ve farklı hastalık ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Defekasyon yaparken makat çok fazla zorlandığı takdirde anüs bölgesinde şişlik oluşur. Karında şişlik ve anüs çevresinde kaşıntı da en sık belirtiler arasında yer almaktadır. 

Kabızlık nedenleri nelerdir? 

Bazı ilaçlar bağırsakların olması gerekenden daha yavaş çalışmasına neden olur. Bu da doğrudan doğruya kabızlığı tetikler. Hamilelikte yeterince su tüketmeyen ve dengeli beslenmeyen kadınlarda bağırsak faaliyetleri yavaşlar. 

Gün içinde çok az hareket eden, spor yapma alışkanlığı bulunmayan kişilerde kabızlık semptomları ortaya çıkabilir. 60 yaşın üzerindeki olan da risk grubunda yer almaktadır. Bunun en büyük nedeni vücut direncinin düşmesi ve sindirim sisteminin yavaşlamasıdır. 

Kabızlığa ne iyi gelir? 

Kabız olan kişiler beslenmesine özen göstermeli ve sindirimi zor gıdalardan uzak durmalıdır. Çay ve kahve gibi yüksek oranda kafein içeren içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları ve maden suyu tercih edilmelidir. 

Hastalık süresince tüketilmemesi gereken diğer yiyecek ve içecekler: Gazlı içecekler, şerbetli tatlılar, fast- food ürünleri, acı biber, turşu, kırmızı et ve Türk kahvesi. 

Daha sık tüketilmesi gereken yiyecekler: Kayısı, erik, şeftali, armut, laktozsuz yoğurt, kavun, incir ve yeşil sebzelerin tümü. 

Kabızlık nasıl geçer? 

Kabızlığın geçmesi için daha sık hareket edilmelidir. Evde 10 - 15 dakikalık egzersizler bağırsakların daha hızlı hareket etmesini sağlar. Tıpkı ishalde olduğu gibi kabızlıkta da süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir. Bunun yerine yeşil çay başta olmak üzere bitki çayları içilmelidir. Günde en az 2- 2.5 litre su içmek de kabızlığın çok daha hızlı geçmesini sağlar. Kızartma ve ay çiçek yağı yerine haşlama ve zeytin yağı tercih edilmelidir. 

Uzun süreli kabızlık vakaları çok daha ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle 5- 6 günden fazla kabızlık şikayeti çeken kişiler mutlaka uzman desteği almalı ve ilaç tedavisine başlamalıdır. 

Kabızlık türleri nelerdir? 

Kabızlık belirtileri ve nedenlerine bağlı olarak birçok türe ayrılır. Çeşitli sendromlara bağlı olarak oluşan kabızlık, kroniktir ve akut kabızlığa göre çok daha uzun sürer. Belirtileri kaybolduktan sonra tekrar ortaya çıkabilir. Bu nedenle kronik kabızlıkta sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli ve fırsat buldukça spor yapılmalıdır. Hormonların neden olduğu kabızlık ise genellikle hamilelerde görülür ve en fazla 4 -5 gün sürer. 

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