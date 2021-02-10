Kabızlık Neden Olur? Kabızlık İçin Çözüm Nedir, Ne Yapmak Lazım?

Kabızlık, dışkı veya disasimilasyon ürünleri kalın bağırsakta çok yavaş hareket ettiğinde ortaya çıkar.

Kabızlık Neden Olur?

Kabızlık, dışkı kalın bağırsakta çok yavaş hareket ettiğinde ortaya çıkar. İkincisinin tahliye sıklığı kişiden kişiye, günde üç kereden haftada üç kez değişir. Çoğu durumda kabızlık geçicidir. 6 ay veya daha uzun sürdüğünde kroniktir.

Vücuttan atılmadan çok uzun süre önce bağırsakta kalan dışkı sertleşir ve kurur. Çıkışları muhtemelen zor, acı verici ve seyrek oluyor. Vakaların çoğunda kabızlık bir tehlike değildir, ancak yaşam kalitenizi önemli ölçüde etkileyebilir.

Kabızlık İçin Çözüm Nedir?

Kabızlık tıbbi olarak tedavi edilebilir, ancak yaşam tarzı değişiklikleri genellikle geniş kapsamlıdır.

Kabızlığı tedavi etmek ve önlemek için aşağıdakiler önerilir:

İlacınızın kabızlığa neden olduğunu düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanına danışın;

Atıkların bağırsaklarınızdan geçişini teşvik etmek için egzersiz yapın;

Her gün en az 8 bardak sıvı tüketin - su kullanın.

Günlük lif alımınızı artırın, tam tahıllar, özellikle keten tohumları, meyveler ve sebzeler dışkı hacmini artıran ve atılımını kolaylaştırır;

İşlenmiş gıda tüketiminizi azaltın.

Doktor, çoklu olabilen kabızlığın kökenini belirlemek için hastanın muayenesini yapabilir. Duygusal şok, ameliyat, diyetin değiştirilmesi, kabızlık yapan yan etkileri olan ilaçlar kabızlığa neden olabilir.

Kabızlık İçin Ne Yapmak Gerekir?

Kabızlık, bağırsakların peristalsis hareketi yavaşladığında ve dışkı kalın bağırsakta çok uzun süre kaldığında ortaya çıkar. Çoğu zaman kötü yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Stres, kaygı, hareketsiz yaşam tarzı, kötü beslenme kabızlığı tetikler.

Dışkıyı yumuşatmak için erik suyu, kuru erik kompostosu veya incir tüketin. Dışkıyı yumuşatacak su miktarını artırmak için lavman ve dışkı yumuşatıcılar kullanılabilir. Bu ürünler, dışkılama için yoğun ve uzun süreli çaba göstermeniz gerekmiyorsa veya üretemiyorsanız kullanışlıdır.

Magnezyum yönünden zengin maden sularını alın. Egzersizi yaşam tarzınızın bir parçası yapın.

Sabahları uyandıktan sonra saat yönünde dairesel hareketlerle midenize masaj yapma alışkanlığı edinin. Tembel bağırsaklarınızı uyarmak ve harekete geçirmek için üç ila dört dakika yeterli olacaktır.

Bağırsak hareketi için en iyi zaman normalde sabah beş ile yedi arasındadır. Bu, tahliyenin doğal hareketinin gerçekleştiği zamandır. Bu tahliye, düzgün çalışması için gevşetilmesi gereken kasları kullanır. Kabızlık tedavisinin temelinin fiziksel egzersiz ve lif ve su açısından zengin bir diyet içeren bir yaşam tarzı olarak kaldığını unutmayın.