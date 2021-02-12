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12.02.2021 - 16:17 |

Kaburga Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Göğüs Kafesi Ağrısı Neden Olur?

Kalp ve ciğer hastalıkları ile beraber birçok nedenden dolayı kaburga ağrıları meydana gelebilmektedir. Kas-iskelet sistemine bağlı olarak meydana gelen bu sorunlara karşı, belli başlı bazı yöntemlerle tedavi uygulanır. Peki kaburga ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Göğüs kafesi ağrısı neden olur? İşte merak edilenler...

Kaburga Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Göğüs Kafesi Ağrısı Neden Olur?
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Sağ ve sol olmak üzere insanda toplamda 24 tane kaburga bulunur. Bu kaburgaların en önemli görevi organları korumaktır. Özellikle esnek bir yapıya sahip olması sayesinde dayanıklılığı ile kolay kolay kırılmaz. Ancak belli başlı bazı nedenlerden dolayı kaburganın farklı kısımları ağrı ve sızı oluşturabilir. Bu ağrıların büyük bir çoğunluğu kas iskelet sistemleri nedeniyle meydana gelir.

Kaburga Ağrısı Nasıl Geçer?

Pek çok insanın yaşadığı kaburga ağrısı konusunda gögüs kafesi agrısı nasıl geçer internet üzerinden yaygın bir araştırma gerçekleştiriliyor. Böyle bir durum karşısında mutlaka ilk olarak uzman bir doktora başvurmak gerekir. Yapılacak olan teknik ve teşhisler ile beraber tedavi yöntemleri rahatsızlığa bağlı olarak ele alınır. Özellikle kaburga kırılması ya da çatlaması gibi sorunlar söz konusu ise, kompresyon sargıları üzerinden tedavi gerçekleşir. Eğer bölgedeki ağrılar bir kitle nedeniyle meydana gelmişse, o vakit cerrahi müdahale gerçekleştirilir. Kitlenin küçülmesi adına radyoterapi ve kemoterapi gibi zorlu bir süreç söz konusu olabilir.

Kaburga Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kaburga ağrısına karşı evde uygulanabilecek belli başlı bazı yöntemler ağrının giderilmesinde etkili olabilir. Ancak burada unutulmaması gereken kaburga ağrısı ciddi bir sorundur ve öncelikle mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bunun dışında göğüs kafesinde meydana gelen ağrıları dindirmek için belli başlı bazı yöntemler yer alır.

- 2 kaşık karabiberi macun haline gelene kadar karıştırdıktan sonra ağrının bulunduğu kısma sürmek iyi gelir. 2 saat tutarak yıkamak suretiyle işlem tamamlanır.

- Yarım kilo bal ile 3 yemek kaşığı ada soğanı karıştırmak suretiyle günde 2 defa uygulamak iyi gelebilir.

- Düzenli olarak dengeli şekilde ceviz tüketmek göğüs ağrısını geçirebilir.

Göğüs Kafesi Ağrısı Neden Olur?

Göğüs kafesi ağrısı daha çok kas iskelet sistemi ile ilgili bir sorun olarak öne çıkar. Bu doğrultuda göğüs kısmına alınan darbe, kırılma ya da çatlak, yaralanma gibi durumlar göğüs kafesinde ağrı yaratır. Böyle durumlarda göğüs kafesine baskı yapmak ya da geriye doğru germek, ağrının daha fazla artmasına sebep olabilir. Bu tür unsurlardan uzak kalmak ve göğüs ağrısı olduğunda en yakın zamanda uzman bir doktora başvurmak en önemli husustur.

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