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19.07.2020 - 20:53 |

Kadife Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Kadife çiçeği, yaz mevsiminin ortalarında çiçek açarak sonbahar mevsiminin ortasına dek çiçeklerini açan bir bitkidir. Çiçeğin bilimsel adı; Tagetes Patula şeklindedir. Papatyagiller familyasından bir üye olan bu çiçek, Amerika ve Orta Meksika ülkelerinde yetişmektedir. Bununla beraber ülkemizin sıcak yerlerinde de yetişebilir. Peki, kadife çiçeğinin anlamı nedir? Özellikleri ve faydaları hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Bakımı nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar.

Kadife Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Esans yapımı, bahçe süslemesi, boya gibi her türlü alanda kadife çiçeğinden yararlanılmaktadır. Ülkenin sıcak bölgeleri arasında bulunan Akdeniz Bölgesi'nde kadife çiçeğinin doğal olarak yetiştiğini söylemek mümkündür. Kadife çiçeğinin genel olarak sarı, kırmızı, kahverengi, turuncu renklerinde olup kadife şeklinde olduğu belirtilebilir. Kadife çiçeği, ilkbahar aylarında ekilmektedir. Güneş almayı seven bir bitki olmasından ötürü Akdeniz Bölgesinde çok rahat yetişen bir çiçek türüdür. Kadife çiçeği, pek çok üründe kullanılmaktadır. Sabun, şampuan gibi kozmetik ürünleri, bu ürünlerin başında gelmektedir.

Kadife Çiçeğinin Anlamı

Kadife çiçeğinin anlamı kutsal sevgi şeklindedir. Bu yüzden sevilen kişilere hediye edilmesi çok anlamlı olacaktır.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kadife çiçeğinin yetiştiği asıl yerler; Meksika, Arjantin ve Güney Amerika şeklindedir. Kadife çiçeği, güneşi çok seven bir çiçek türüdür. Bu yüzden güneşli yerlerde konulması, çiçeğin gelişimini olumlu etkileyecektir. İlkbahar aylarından sonuna dek sonbahara kadar çiçek açması mümkündür. Kadife çiçeği üstten sulanmaması gereken bir çiçektir. Alttan sulama metodu ile sulanması gerekir. Bunun yanı sıra orta seviyede su ve nem ister. Fazla su vermek çiçeği çürütecektir.

Kadife çiçeğinin özelliklerinin dışında bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. Bunlar sırası ile;

- Yararlarıyla bilinen kadife çiçeğinin en önemli yararı, ağrı kesici özelliğinin bulunmasıdır.
- Kadife çiçeği hem çok hoş bir kokuya sahip olup hem de güzel görünüme sahip bir çiçektir. Bu yüzden de pek çok alanda ve üründe kullanılan bir çiçektir.
- Kadife çiçeğinden elde edilen yağ, pek çok cilt hastalığının tedavisi için kullanılmaktadır. Nemlendirici özelliğinden ötürü sabunların yapımında kullanılır.
- Kadife çiçeklerinin içerisinde yer alan flavanoid ismi verilen bileşenin sayesinde hepatitten korumaktadır.
- Kadife çiçeğinden yapılan çay sayesinde, boğaz ağrısından kurtulmak mümkündür.
- Kadife çiçeği çayı, idrar söktürür, tansiyonu ve bağırsak sistemini düzenler.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Kadife çiçeğinin bakımı, çiçeğin güzel bir görünüme sahip olması ve iyi bir şekilde yetişmesi için çok önemlidir. Bunun için yapılması gerekenler aşağıdaki gibi olacaktır;

- İlkbahar ayları, kadife çiçeğinin tohumunun ekilmesi için çok uygun bir zamandır.
- Bu şekilde ekilen kadife çiçeği, 15 gün içinde çimlenir. Bilhassa güneş alan yerlerde bulunmasıyla çimlenmesi daha mümkün olacaktır.
- Kadife çiçeği, her tür toprağa uyum sağlar. Soğuk havalara pek uygun bir çiçek değildir.
- Kadife çiçeği yaz mevsiminde çiçeklenir.
- Çok suyu sevmez ancak suyun eksik edilmemesi gerekir.
- Kadife çiçeği çoğaltılmak istenirse, tohum ile çoğaltılabilir. Her sene tohumu alınabilir. Büyüyen ve gelişen kadife çiçeklerini, uyumlu kaplara ya da saksılara yerleştirmek önemlidir. Sıcak ortamlarda konulması gerekir. Aksi halde donanma riski vardır. Suyu seven bir çiçektir. Ancak çok su vermek, çiçeğin çürümesine neden olacaktır.

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