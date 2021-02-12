Kadın Doğum Doktoru, Uzmanı Ne İş Yapar? Kadın Doğumcunun Görevleri Nelerdir?
Kadın doğum doktoru, kadın hastalıklarının tanı ve tedavisini yapan uzman doktorlara verilen isimdir. Doğum, kısırlık gibi konularda kadınların tedavisini de yapmaktadır. Kadın doğum doktoru, uzmanı ne iş yapar? Kadın doğumcunun görevleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Kadın hastalıkları uzmanı, halk arasında kadın doğumcu ismi ile de bilinir. Tıp fakültesinde eğitim gören tıp doktorları uzmanlıklarını bu alanda yaptığı zaman Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı unvanını alırlar.
Kadın Doğum Doktoru, Uzmanı Ne İş Yapar?
Kadın doğum doktorluğu üzerine uzmanlık yapmayı düşünen kişilerin belli başlı bazı eğitimleri alması gerekmektedir. Bu eğitimler şu şekilde sıralanabilir;
Genital estetiği
Normal doğum ile sezaryen eğitimleri
İdrar kaçırma problemleri çözümü
Tüp bebek tedavi yöntemleri
Organ sarkması problemlerinin tedavisi
Çeşitli ameliyat prosedürleri
Adet düzensizliği tedavisi
Laparoskopi
Histereskopi
Ultrasonografi eğitimleri
Doğum kontrol yöntemleri
Jineoloji hastalıklarının tanı ve tedavisi
Kürtaj
Kadın Hastalıklarının tanı ve tedavisi
Menopoz
Gebeliğe hazırlık sürecinin kontrolü
Hamilelikte bebeğin gelişiminin düzenli takibinin yapılması
Gebelik
Dış gebelik tanı ve tedavi
Kadın Doğumcunun Görevleri Nelerdir?
Kadın doğum uzmanlarının belli başlı bazı görevleri bulunmaktadır. Bu görevler şu şekilde sıralanabilir;
Kadın hastalıkları ile ilgili ileri tedavi yöntemlerini bilmeli ve bu tedavileri doğru bir şekilde uygulamalıdır.
Muayene ile hasta bilgilerini doğru bir şekilde toplamalı ve hastanın tıbbi geçmişini kayıt altına almalıdır.
Doğum ve ölüm konularında istatistikler hazırlamalıdır.
Gebelik öncesinde, gebelik sırasında ve sonrasında hastanın yakından takibini gerçekleştirmeli
Kadın hastalıkları ve hijyeni konusunda kitlelerin bilgi sahibi olmasını sağlamalıdır.
Kadınların sağlıklarını korumak ve doğumun sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumludur
Kişilerin hastalıklarının farklı tıbbi boyutlarda başka uzmanlar ile görüşmeleri sağlanmaktadır.
Kadın hastalıklarının tedavisi konusunda çeşitli ilaçların reçete edilmesini sağlamak
Hastaların tedavilerini değerlendirmek ve gerekli durumlarda farklı tedavi yöntemleri denemek
Kadın Doğum Uzmanları Hangi Alanlarla İlgilenir?
Kadın doğum uzmanlarının ilgi alanları şu şekildedir;
Histereskopi
Doğum kontrol yöntemleri
İnfertilite tedavisi
Sezaryen
Tüp bebek tedavisi
Hamilelik
Normal doğum
Menopoz problemleri
Kürtaj
Jinekoloji problemlerinin tanı ve tedavisi
Kadın hastalıkları ile alakalı kanser türleri
Ultrasonografi
Laparoskopi
Çeşitli ameliyatlar şeklinde sıralanabilir.
Kadın hastalığı uzmanı olmak isteyen kişilerin öncelikle tıp fakültesinde eğitim alması gerekmektedir. Bunun üzerine uzmanlık eğitimi için 5 yıl daha okumak gerekmektedir.
Kadın hastalıkları konusunda uzman olmak isteyen adaylara oldukça detaylı ve yoğun bir eğitim programı uygulanmaktadır. Ancak daha sonra kadın doğum uzmanlarının ilgi alanları ile ilgili konularda eğitimler alarak kendilerini sürekli güncel tutması gerekmektedir.