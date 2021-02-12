Kadın Doğum Doktoru, Uzmanı Ne İş Yapar? Kadın Doğumcunun Görevleri Nelerdir?

Kadın hastalıkları uzmanı, halk arasında kadın doğumcu ismi ile de bilinir. Tıp fakültesinde eğitim gören tıp doktorları uzmanlıklarını bu alanda yaptığı zaman Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı unvanını alırlar.

Kadın Doğum Doktoru, Uzmanı Ne İş Yapar?

Kadın doğum doktorluğu üzerine uzmanlık yapmayı düşünen kişilerin belli başlı bazı eğitimleri alması gerekmektedir. Bu eğitimler şu şekilde sıralanabilir;

Genital estetiği

Normal doğum ile sezaryen eğitimleri

İdrar kaçırma problemleri çözümü

Tüp bebek tedavi yöntemleri

Organ sarkması problemlerinin tedavisi

Çeşitli ameliyat prosedürleri

Adet düzensizliği tedavisi

Laparoskopi

Histereskopi

Ultrasonografi eğitimleri

Doğum kontrol yöntemleri

Jineoloji hastalıklarının tanı ve tedavisi

Kürtaj

Kadın Hastalıklarının tanı ve tedavisi

Menopoz

Gebeliğe hazırlık sürecinin kontrolü

Hamilelikte bebeğin gelişiminin düzenli takibinin yapılması

Gebelik

Dış gebelik tanı ve tedavi

Kadın Doğumcunun Görevleri Nelerdir?

Kadın doğum uzmanlarının belli başlı bazı görevleri bulunmaktadır. Bu görevler şu şekilde sıralanabilir;

Kadın hastalıkları ile ilgili ileri tedavi yöntemlerini bilmeli ve bu tedavileri doğru bir şekilde uygulamalıdır.

Muayene ile hasta bilgilerini doğru bir şekilde toplamalı ve hastanın tıbbi geçmişini kayıt altına almalıdır.

Doğum ve ölüm konularında istatistikler hazırlamalıdır.

Gebelik öncesinde, gebelik sırasında ve sonrasında hastanın yakından takibini gerçekleştirmeli

Kadın hastalıkları ve hijyeni konusunda kitlelerin bilgi sahibi olmasını sağlamalıdır.

Kadınların sağlıklarını korumak ve doğumun sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumludur

Kişilerin hastalıklarının farklı tıbbi boyutlarda başka uzmanlar ile görüşmeleri sağlanmaktadır.

Kadın hastalıklarının tedavisi konusunda çeşitli ilaçların reçete edilmesini sağlamak

Hastaların tedavilerini değerlendirmek ve gerekli durumlarda farklı tedavi yöntemleri denemek

Kadın Doğum Uzmanları Hangi Alanlarla İlgilenir?

Kadın doğum uzmanlarının ilgi alanları şu şekildedir;

Histereskopi

Doğum kontrol yöntemleri

İnfertilite tedavisi

Sezaryen

Tüp bebek tedavisi

Hamilelik

Normal doğum

Menopoz problemleri

Kürtaj

Jinekoloji problemlerinin tanı ve tedavisi

Kadın hastalıkları ile alakalı kanser türleri

Ultrasonografi

Laparoskopi

Çeşitli ameliyatlar şeklinde sıralanabilir.

Kadın hastalığı uzmanı olmak isteyen kişilerin öncelikle tıp fakültesinde eğitim alması gerekmektedir. Bunun üzerine uzmanlık eğitimi için 5 yıl daha okumak gerekmektedir.

Kadın hastalıkları konusunda uzman olmak isteyen adaylara oldukça detaylı ve yoğun bir eğitim programı uygulanmaktadır. Ancak daha sonra kadın doğum uzmanlarının ilgi alanları ile ilgili konularda eğitimler alarak kendilerini sürekli güncel tutması gerekmektedir.