MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKadın Hakları Haberleri Kadın hakları bildirgesi nedir, maddeleri nelerdir? İlk ne zaman yayınlanmıştır?
08.05.2020 - 12:06 |

Kadın hakları bildirgesi nedir, maddeleri nelerdir? İlk ne zaman yayınlanmıştır?

Kadın hakları bildirgesi nedir, maddeleri nelerdir? İlk ne zaman yayınlanmıştır? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımızın her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu ederek bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına "Seçme ve Seçilme Hakkı" tanıdı. İşte kadın hakları bildirgesi ve maddeleri...

Kadın hakları bildirgesi nedir, maddeleri nelerdir? İlk ne zaman yayınlanmıştır?
ABONE OL

Kadın Hakları Bildirgesi 1791’de yayınlandı

5 Aralık 1934 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. O tarihten beri Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık, temelini Olympe de Gouges'un 1791'deki Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi'nden alır. 5 Aralık 1934 günü Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığında dünyada kadınların bu hakka sahip olduğu 28 ülke, hakkın kullanıldığı ise 17 ülke vardı. İtalya 1945, Fransa 1944, Belçika 1960, İsviçre 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır.

Kadın hakları bildirgesi maddeleri: 

Madde I: Kadın özgür doğar ve erkeklerle haklar bakımından eşittir.

Madde II: Her siyasi derneğin amacı, kadın ve erkeğin, doğal ve daimi haklarını korumaktır. Bu haklar; özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve özellikle baskıya karşı koymaktır.

Madde III: Her bir devlet gücünün esası kadın ve erkeklerin birliğine ve onların ulustaki varlıklarına dayanmaktadır. (a€¦)

Madde IV: Özgürlük ve adalet diğerine ait olan her şeyin iadesinden oluşmaktadır. Böylelikle erkeğin daimi zulmüne karşı çıkma haklarını uygulamanın sınırı olmamaktadır. Sınırlar doğa ve akıl çerçevesinde düzenlenmelidir.

Madde V: Doğa ve akıl yasaları toplum için zararlı olabilecek tüm davranışları yasaklar. Bu yasaların izin verdiği ve ilahi yasaların yasaklamadığı hiçbir şey engellenemez.

Madde VI: Yasa genel iradenin ifadesi olmalıdır. Bütün kadın ve erkek vatandaşlar şahsen veya bir vekil aracılığıyla yasanın oluşumuna katkıda bulunmalıdır. Bütün kadın ve erkek vatandaşlar yasanın önünde eşit olup; bütün rütbe, pozisyon ve resmi dairelere eşit ölçüde kabul edilmelidir.

Madde VII: Hiçbir kadın bu yasaların dışında bırakılmayacaktır. Kadın belirli durumlarda yasalar önünde suçlanacak, tutuklanacak ve hapsedilecektir. Kadınlar da erkekler gibi, hükmü kesin olan bu yasalara bağlı olacaktır.

Madde VIII: Yasa sadece mutlak, açık ve gerekli cezalar vermelidir.

Madde IX: Suçlu bulunan her bir kadına yasanın yaptırımları uygulanır.

Madde X: Kimse genel bir politika olsa bile, mahkümiyetinden dolayı dava edilemez. Kadın darağacına çıkma hakkına sahiptir, aynı ölçüde konuşmacı kürsüsüne çıkma hakkına da sahiptir.

Madde XI: Fikir ve düşüncelerin özgürce ifadesi kadın haklarının en değerli maddelerinden biridir, çünkü bu özgürlük babaların çocuklarıyla olan babalık bağlarını garanti altına alır. Böylelikle her kadın vatandaş onu gerçekleri gizlemeye zorlayan barbarca önyargılar olmadan "Ben bize ait olan bir çocuğun annesiyim" diyebilir.

Madde XII: Kadınların ve kadın yurttaşların haklarının güvence altına alınması, daha büyük bir yararı ortaya koyar. Bu güvence, bu hakların tanındığı kişilerin ayrıcalığı olmamalıdır, herkesin yararına hizmet etmelidir.

Madde XIII: Devletin giderleri ve idari giderler için kadın ve erkeklerin katkısı eşittir. Kadınlar bütün yükümlülük ve yorucu işlerde katkıda bulunurlar, bu nedenle görev, iş, talep, onur ve zanaatte de paylaşıma katılırlar.

Madde XIV: Kadın ve erkek yurttaşlar kendileri veya temsilcileri aracılığıyla vergilerin zorunlu olup olmadığına karar verme hakkına sahiptir. Kadın yurttaşlar, sadece varlıklarında değil, aynı zamanda resmi kurumlarda, vergilerin toplanması, bunların kullanılması ve süresinin belirlenmesi sürecine eşit oranda katılabildikleri takdirde bunu kabul ederler.

Madde XV: Vergi ödemesinde erkeklerle bir olan kadınlar, resmi devlet memurundan mali işlerle ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.

Madde XVI: Hakların garantisinin olmadığı ve güçler ayrılığının belirlenmediği bir toplumun anayasası yoktur. Ulusu oluşturan bireylerin çoğunluğu yasanın biçimlendirilmesinde katkıda bulunmadıysa, o yasa yoktur ve geçersizdir.

Madde XVII: Birlikte veya ayrı olarak mülkiyet her iki cinsin hakkıdır .Kimse ulusun asıl miras payından yoksun bırakılamaz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni ufuklara açılmaktan heyecan duyacağınız zamanlar var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz. Yolculuk yapmak için yeni planlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız programlar size keyif verecektir. Akşamüstü saatlerinde yaşayacağınız kafa karışıklığına dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gün yüzüne çıkabilir. Bugün yabancılarla ilgili konular sizi krize sokabilir. Parasal konularınızla ilgilenirken daha dikkatli olmalısınız. Duygusal yönden bağlayıcı konular söz konusu olabilir. İşle ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde hata yapma riskiniz daha fazla olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Bugün evrensel konularla ilgilenmek ve bu konular hakkında konuşmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinde denge ve uyum arayışı içinde olmak size iyi gelecek. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili dalgalanmalar olabilir. Fazladan almanız gereken sorumluluklar olabilir. Akşam saatleri duygu karmaşası yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir.  Hareketli bir gündesiniz. Yetiştirmeye çalıştığınız sorumluluklarınız gün içinde sizi krize sokabilir. İşte beraber olduğunuz kişilerle ilişkileriniz de dalgalanmalar yaşanabilir. Öğleden sonra tepkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar olabilir. İşlerinizde hata yapmamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün zevk aldığınız konularla ilgilenecek zaman yaratabileceksiniz. Hobilerinizle ilgilenmek size çok iyi gelecektir. Kendinizi geliştirmek için hareket halinde olabilir, yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Akşam saatlerinde fikirlerinizi netleştirmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ailenizle ilgili sorumluluklar alma durumunda kalabilirsiniz. Bu durum iş hayatınızda aksaklıklara neden olabilir. Planlarınızda değişiklikler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hareketli bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda verilmesi gereken konuları geç saatlere bırakmamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatında hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Yakın çevreniz ile haberleşmeleriniz fazla olabilir. Kendi düşüncelerinizi yaymak isteyeceğiniz ve inandığınız şeyleri savunacağınız bir gündesiniz. Bugün yapacağınız sözleşmeleri geç saatlere bırakmamaya çalışın. Dedikodulara fazla kulak asmadan işlerinizle ilgilenmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yapmak istediğiniz tatiller için tahmininizden daha çok parayı gözden çıkarmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde başkalarından destek almak size iyi gelecektir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde boğulmuş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gündesiniz. Sabah saatlerinizde işlerinizle ilgili yeni sorumluluklar alacağınız zamanlar olacaktır. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın. Kafa karışıklığından dolayı hata yapma riskiniz fazla olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Beslenmenize dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Etrafınızda bilemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalacağınız bir gündesiniz. Olayların nedenlerini görmekte zorlanabilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili değişiklikler yaşayabilirsiniz. Günlük planlarınızı tekrar organize etmeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde yaşadığınız olayların etkisiyle duygu yoğunluğu içine girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Arkadaş gruplarınızla ilgili gelişmeler planlarınızı değiştirebilir. Yeni yolculuklar organize edebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, geleceğiniz için yeni ümitler doğmasına neden olabilir. İşle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Endişelenmeyin, bu konuda başkalarından destek alabileceksiniz. Akşam saatlerinde hatalar çoğalabilir, dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatında kısmetlerin olduğu bir gündesiniz. Etrafınızdaki insanlarla düşüncelerinizi paylaşmak için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde düşüncelerinizin yoğunluğu, kafa karışıklığına neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliAkıl Defterim...
Beste Sırapınar
Beste SırapınarTutamıyorum zamanı
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSana verilen sinyalleri alıyor musun?
Yasemin Gazanker
Yasemin Gazankerİletişim Kuran Mekanlar
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKMerhaba "Yeni Normal"
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüKorkuya yenik düşmeyin
Betül Yergök
Betül YergökAcılarına iyi bak
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanSaygınlık
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluGünlerden Hıdırellez
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus tekrar gelişir mi?
En Çok İzlenen Videolar
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadın hakları bildirgesi nedir, maddeleri nelerdir? İlk ne zaman yayınlanmıştır?

Kadın hakları bildirgesi nedir, maddeleri nelerdir? İlk ne zaman yayınlanmıştır?

Parlak renklerin solmasını nasıl önleyebilirsiniz?

Parlak renklerin solmasını nasıl önleyebilirsiniz?

Günün sahur menüsü: 16. gün

Günün sahur menüsü: 16. gün

Ramazan pidesi tarifi nedir? Ramazan pidesi yapılışı evde nasıl olur? İşte malzemeleri...

Ramazan pidesi tarifi nedir? Ramazan pidesi yapılışı evde nasıl olur? İşte malzemeleri...

Sıradaki Haber