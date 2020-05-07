Kadın hakları ile ilgili söylenmiş en güzel ve en anlamlı sözler

"İnsan hakları kadın haklarıdır ve kadın hakları insan haklarıdır."

- Hillary Clinton



“Feminizm hiçbir zaman bir kadın için iş bulmakla ilgili olmadı. Feminizm her yerde kadınlar için hayatı daha adil hale getirmekle ilgili. Mevcut turtadan bir parça almakla ilgili değil. Yeni bir turta pişirmekle ilgili. ”

- Gloria Steinem



"Feminizm kadınları güçlendirmekle ilgili değil. Kadınlar zaten güçlü, dünyanın bu gücü algılama biçimini değiştirmekle ilgili."

- G.D. Anderson



"Bunu izleyen tüm küçük kızlar, değerli ve güçlü olduğunuzdan ve kendi hayallerinizi gerçekleştirmek ve başarmak için dünyadaki her fırsat ve fırsatı hak ettiğinizden asla şüphe etmeyin."

- Hillary Clinton



"Bir şeyin söylenmesini istiyorsan, bir erkeğe sor; bir şeyin yapılmasını istiyorsan, bir kadına sor."

- Margaret Thatcher



“Gelecekte kadın lider olmayacak. Sadece liderler olacak. ”

- Sheryl Sandberg



“Tanrı erkek ve kadını yarattığında, 'Bir sonraki insanı doğurmak için kime güç vereyim?' diye düşünüyordu. Tanrı kadını seçti. Bu kadınların güçlü olduğunun en büyük delili. "

- Malala Yousafzai



"Toplumsal cinsiyet eşitliği kendi başına bir hedef olmaktan daha fazlasıdır. Yoksulluğu azaltma, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve iyi yönetişim oluşturma sorununu karşılamak için bir ön koşuldur."

- Kofi Annan



"Cinsiyet eşitliğini sağlamak kadınların ve erkeklerin, kızların ve erkek çocuklarının katılımını gerektirir. Bu herkesin sorumluluğundadır."

- Ban Ki-moon



"Kadınlar için daha fazla hak talep ettim çünkü kadınların nelere katlanması gerektiğini biliyorum."

- Evita Peron

Kadınların insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyoekonomik kalkınma ve barış arasındaki bağlantı giderek daha belirgin hale gelmektedir.

- Mahnaz Afkhami

Kadının güçlendirilmesi insan haklarına saygı ile iç içedir.

- Mahnaz Afkhami

Kadınların maruz kaldığı duygusal, cinsel ve psikolojik klişeler, doktor "Bir kızınız olacak" dediğinde başlar.

- Kongre üyesi Shirley Chisholm