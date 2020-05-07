Kadın sığınma evleri nedir? Kadın sığınma evlerinde kimler kalabilir, şartları nelerdir?

Kadın sığınma evleri, eşinden şiddet gören kadınların kalabilecekleri, devlet tarafından korunma altına alındıkları yerlerdir. Fiziksel ya da psikolojik baskı fark etmeksizin şiddet gören tüm kadınlara açıktır. Başvuru için herhangi bir yönlendirme ihtiyaç duyulmaz.

Kadın sığınma evlerine başvuru yapmanın yolları nelerdir?

Türkiye’de her ilde kadın sığınma evleri bulunuyor. Eşinden şiddet gören kadın bağlı olduğu ildeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak sığınma başvurusunda bulunabilir. Başvurularda herhangi bir belgeye gerek duyulmuyor. Bunun yanı sıra başvuru yapacak kadınlar Sosyal Hizmetler Kurumuna ve İstanbul genelinde hizmet veren Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na müracaat edebilir.

Kadın sığınma evlerine başvurmak için şartlar nelerdir?

Kadın sığınma evlerinde kalmak için kadının eşinin şiddet görüyor olması gerekiyor. Aynı zamanda ekonomik, psikolojik veya fiziksel şiddet görmek de sığınma evlerinde kalmak için geçerli nedenler arasında. Kadın sığınma evlerine güvenlik açısından misafir getirmek yasaklanmıştır. Sığınma evinde kalan kişi eğer 3 günden fazla kaldığı gitmezse hakkını kaybeder.

Kadın sığınma evlerinde ne kadar süre kalınabiliyor?

Kadın sığınma evlerine sığınanlara ilk olarak 1 hafta kendini dinleme süresi tanınır. Kadının ne durumda olduğuna bakan uzmanlar onu hayata tekrardan kazandırmak için adım atarlar. Uzmanlardan yardım alan kadınlara devam eden hayatını nasıl sürdürmek istediği sorulur. Eşinden boşanmak isteyen kadınlara hukuki destek verilir ve boşanma konusunda yardım edilir. Kadınların sorunlarını dinleyen uzmanlar onlar için en uygun yol haritasını belirler. Türkiye’de kadın sığınma evlerinde en fazla kalma süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında kadınların kendi ayakları üzerinde kalması sağlanır. Destek alan kadınlar sığınma evlerinden ayrılacak düzeye getirilir ve kadınlara dışarıdan da destekler verilir.