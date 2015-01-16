Kadınlar ileriki yaşlarda da çocuk sahibi olabilecek

Yumurta dondurma teknolojisinin kadınlara, hayatının daha ilerki dönemlerinde de çocuk sahibi olma fırsatı tanıdığını belirten Prof. Dr. Urman, her kadın yaklaşık 1- 2 milyon yumurta ile doğduğunu ve tüm yaşamı boyunca bu yumurtalarını kullandığını söyledi. İlerleyen yaşla beraber yumurtaların sayısında azalma ve kalitesinde bozulma olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Urman, "Yumurta sayısında azalma özellikle 37 yaşından sonra daha da hızlanır. Yaşlanma süreci hem gebelik olasılığını azaltır hem de yaşlı yumurtalarda genetik problemlere daha sık rastlandığından, gebeliğin düşük ile kaybedilme riski artar. Günümüzde kariyer ve eğitim nedeniyle kadınlar anneliği ertelediklerinden, yaşa bağlı kısırlık nedeniyle üremeye yardımcı merkezlere başvuru sayısı artmaktadır. Vücutta yeni yumurta hücresi yapılamaz. Yeni yumurta yapılmasını sağlayan herhangi bir ilaç veya mucizevi tedavi yoktur. Yumurta dondurma ile biyolojik saatin yumurtalıklar üzerindeki etkileri bir nevi durdurulmuş olur" ifadelerini kullandı.



Yaş faktöründen bağımsız olarak bazı kadınların yumurtalıklarına daha az yumurta depolandığını veya zaman içinde daha hızlı yumurta kaybı olduğunu ve yumurtalık rezervinin erkenden tükendiğini kaydeden Prof. Dr. Urman, şunları söyledi:



"Kemoterapi, radyoterapi ve geçirilmiş yumurtalık cerrahisi de (yumurtalıklardan kist alınması-özellikle çikolata kistleri) yumurta rezervinin erken ve hızlı azalmasına ve hatta kaybına neden olabilecek diğer etkenlerdir. Ailede erken menopoz öyküsünün olması da çok önemli bir risk faktörüdür. Yukarıda sayılan risk faktörlerini taşıyan kadınlar da doğurganlığın korunması için yumurta dondurma başarıyla uygulanabilecek bir yöntemdir."



Dondurulmuş yumurtalar canlılığını korur



Dondurulmuş yumurtaların yüzde 90'ından fazlasının çözüldüğünde canlılığını koruduğunu dile getiren Prof. Dr. Urman, "Dondurulan ve saklanan her yumurta başına yaklaşık yüzde 5 civarında bir gebelik oranı söz konusudur. 10 yumurta donduran bir kadın için dondurulan yumurtalar daha sonra çözülüp kullanıldığı takdirde yüzde 50 gebelik şansı vardır. Dondurulmuş çözülmüş yumurta ile elde edilen gebelik ile taze yumurta ile elde edilen gebelik oranları benzerdir.

Yumurta dondurma işlemi merkezimizde başarıyla yıllardır öncelikle kanser hastalarında doğurganlığı koruyucu yöntemlerden biri olarak yapılmaktadır. Bu teknolojiyi, Sağlık Bakanlığı’nın yürürlüğe giren yeni yönetmeliği çercevesinde Amerikan Hastenesinde uygulamaya geçirilmiştir" diye konuştu.



Doğurganlığın korunması için yumurta dondurulması önerilen kadınlar;



1. Yumurtalık kapasitesi azalmış olan kadınlar (yaştan bağımsız olarak)

2. 37 yaşını geçmiş henüz çocuk doğurmamış ve yakın gelecekte doğurmayı planlamayan kadınlar

3. Kanser nedeniyle kemoterapi veya radyoterapi alacak olan kadınlarda bu tedavilere başlamadan önce

4. Yumurtalık cerrahisi geçirecek ve yumurtalık rezervi cerrahi öncesinde az olan kadınlar

5.Ailesinde erken menopoz öyküsü olan kadınlar.