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10.01.2021 - 13:49 |

Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık belirtileri nelerdir? Kısırlığın nedenleri ve tedavisi

Kısırlık, erkek veya kadından kaynaklı bir sorun nedeniyle ailelerin çocuk sahibi olamaması manasına gelir. Bu sorun hem erkeği hem de kadını psikolojik yönden çok fazla yıpratan bir sorun olmaktadır. Kısırlığın çeşitli nedenleri olabilmektedir. Çeşitli nedenleri yanı sıra çeşitli tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık belirtileri nelerdir? Kısırlığın nedenleri ve tedavisi nasıl olur? İşte, tüm detaylar.

Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık belirtileri nelerdir? Kısırlığın nedenleri ve tedavisi
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Kısırlık sorunu günümüzde çok sık rastlanılmakla birlikte aile hayatını da manevi yönden en çok zorlayan rahatsızlıkların başında gelmektedir.

Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık belirtileri nelerdir?

Kısırlık kelime manası olarak, ilişki yaşayan kadın ver erkeğin düzenli şekilde cinsel ilişkiye girmelerine rağmen 1 yıl içinde bebeklerinin olmaması, kadının hamile kalamaması sorunudur. Kısırlığın belirtileri arasında en büyüğü kadının hamile kalmaması durumudur. Bunun yanında kısırlığın daha çeşitli belirtileri de bulunmaktadır. Kadınlarda görülen belirtileri şu şekildedir:

Adet dönemlerinde düzensizlik olması,

Adet döneminin çok şiddetli ağrı ve sancılar ile geçmesi,

Kadının bazı dönemlerde hiç adet olmaması,

Adet döneminde şiddetli kanamanın görülmesi,

Hamilelik olmamasına rağmen kadınların memesinde süt gelmesi,

Aşırı kilo alımı,

Hormon bozukluğu.

Hormon bozukluğundan dolayı aşırı tüylenme ve akne görülmesi kadınlarda sık olarak görülen belirtiler arasında bulunmaktadır. Bu belirtileri olan kadınların doktora gitmesi tavsiye edilir.

Erkeklerde görülen belirtiler ise şu şekildedir:

Erkeklerin sertleşme ile ilgili sürekli sorun yaşaması,

Erkeklerin sertleşmenin yanı sıra boşalma ile ilgili sorun yaşaması.

Erkeklerde meninin az olması erkeklerde görülen belirtiler arasındadır. Bu sorunları yaşayan erkeklerin de doktora gitmesi tavsiye edilir.

Kısırlığın nedenleri ve tedavisi nasıldır?

Kısırlık tıp olarak bir hastalık çeşididir. Bu hastalık bazen kadın bazen de erkek kaynaklı olmaktadır. Erkekler de bu hastalığın oluşum nedenleri ile kadınlarda oluşum nedenleri farklılık göstermektedir. Kadınlarda kısırlık oluşum nedenleri şu şekildedir:

Düzensiz şekilde adet görme,

Bazı enfeksiyonlar,

Yumurtalama da sorun yaşanması,

Erken dönemde menopoza girmek,

40 yaşına doğru gebe kalmak isteyenlerin bazı nedenlerden dolayı o yaşlarda doğurganlığın azalması,

Bağışıklık sisteminde sorunlar,

Rahimde miyom olması,

Aşırı alkol, sigara ve kafein tüketimi.

Bu tüketimler yalnızca kısırlığa değil bunun yanında birçok hastalığa neden olmakta ve organları kötü yönlü etkilemektedir.

Obezite de kısırlığa neden olur. Kadınlarda kısırlığın nedenleri bunlardır. Erkekler de ise kısırlık nedenleri şu şekildedir:

Bazı enfeksiyonlar,

Cinsel işlevde azalma,

Stres,

Alkol, sigara ve kafenin aşırı şekilde tüketilmesi,

Spermin şeklinde bozukluk,

Sperm hareketinde yavaşlama,

Sperm üretiminde azalma,

Genetik hastalıklar,

Hormon bozuklukları erkeklerde kısırlık görülmesinin nedenlerini oluşturmaktadır. Kısırlığın tedavisi de bulunmaktadır. Kısırlık tedavisinde en çok bilinen yöntem tüp bebek tedavisi yöntemidir. Bunun yanında aşılama yöntemi de bulunmaktadır. Bunun yanında gebelik rahimde bulunan miyomdan dolayı olmuyorsa miyom ameliyatı yöntemi de uygulanmaktadır.

Kısırlık hastalığının kadınlara psikolojik etkisi

Kısırlık hastalığı kadınları psikolojik olarak olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Özellikle tedavi süreci sancılı geçer. Ağlama krizleri, mutsuzluk ve kilo kaybı gibi birçok olumsuz etkisi bulunur.

Kısırlığın erkeklerde psikolojik etkileri

Kısırlık erkekler üzerinde özellikle tedavi döneminde öfke ve kızgınlığa neden olur. Mutsuzluk hissi çok belirgindir. Umutsuzluk, uyku sorunları yaşarlar. Bu dönem hem kadını hem de erkeği olumsuz etkilemektedir.

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