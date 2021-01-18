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18.01.2021 - 12:46 |

Kadınların hoşlanma belirtileri nelerdir? Kadınlar hoşlandıklarını nasıl belli eder?

Kadınlar vücut dilleriyle birçok şeyi anlatabilirler. Bu nedenle uzman psikologlar, kadınların erkeklerden hoşlandıklarında vücut dilleriyle anlattıklarını söylerler. Ayrıca bunun anlaşılmasının da çok zor olmadığını, dikkatli gözlemle anlaşılabileceğini belirtirler. Kadınların hoşlanma belirtileri neler, kadınlar hoşlandıklarını nasıl belli ederler gibi soruların yanıtlarını derledik.

Kadınların hoşlanma belirtileri nelerdir? Kadınlar hoşlandıklarını nasıl belli eder?
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Kadınlar, bir erkekten hoşlandıklarında bunu açıkça belli edebilirler. Birçok uzman psikolog, kadınların hoşlanma duygularını, erkeklerden daha fazla belli ettiklerini söylerler. Ancak bunu anlamak için bazı püf noktaların mutlaka bilinmesi gerekir. 

Kadınların hoşlanma belirtileri nelerdir?

Kadınların birinden hoşlandıklarını belli eden bazı durumlar vardır. Bunlara bakarak kadınların hoşlanma belirtileri kolaylıkla anlaşılabilir.

Kadınların hoşlanma belirtilerinin en önemlisi, kullandıkları vücut dilidir. Erkekten hoşlandıkları zaman, vücut pozisyonları genellikle o erkeğe dönük olur. İkili sohbet ediyorsa, kadın hoşlandığı erkeği dikkatlice dinlediğini göstermek için maksimum çaba sarf eder. Gözleriyle heyecanlı olduğunu belli etmeye çalışır. 

Kadınlar bir erkekten hoşlandıklarına gülümsemeye başlarlar. Bu gülümsemenin yanı sora, saçlarıyla da istemsizce oynadıkları söylenebilir. Uzman psikologlar bu belirtinin, hoşlanmanın önemli bir anahtarı olduğunu söylerler. 

Diğer hoşlanma belirtisi, bakışmayla gerçekleşir. Kimi kadınlar hoşlandıkları erkeklere kaçamak bakışmalar atarken, kimileri uzun uzun bakmayı tercih edebilir. Uzmanlar, kadının hoşlandığı erkekle göz göze gelme isteğini bakışmakla giderdiğini ifade ederler. Ancak kadın hoşlandığı erkekle göz göze geldiğinde gözlerini hemen kaçırmayı tercih eder. 

Kadınlar hoşlandıkları erkeklerle hangi ortam olursa olsun, daha fazla zaman geçirmek isterler. Ayrıca hoşlandığı kadının karşısına hiç ummadığı zamanlarda çıkar ve bunu tesadüf olarak göstermeye çalışır. 

Kadınlar hoşlanmış oldukları erkeklerin omuzlarına ve kollarına dokunmayı çok isterler. 

Kadınlar hoşlandıklarını nasıl belli eder?

Kadınların erkeklerden hoşlandıklarını belli etmeleri çok zor bir durum değildir. Vücut dili, bakışma, dokunma isteği ve diğer konularda kadınlar hassas davranırlar. Bu hassas davranışlar, kadınların hoşlanma belirtileri arasında yer alır.

Bir kadın özellikle birinden hoşlandığını gözleriyle belli eder. Erkeği gördüğü anda heyecana kapılır ve hareketleri, yürüyüşü hızlanır. Erkek kadının bulunduğu ortamda ne kadar çok kalırsa, kadın buna alışır ve hareketleri normale döner. 

Kadınlar hoşlandıklarında ne yapar?

Bir kadın hoşlandığında erkekten daha aktif davranır. Yeri geldiğinde bakışabildiği gibi sohbet etmekten de çekinmez. Hoşlanan kadın eğer içine çok fazla içine kapanık değilse, hoşlandığını belli etmek için erkeğe dokunmaya çalışır. Henüz ikili arasında sohbet yaşanmamışsa, kadın erkeğin ortamında bulunan kişilerle sohbet etmeye çalışır. Amacı erkekle arasındaki bağı çözmek ve onunla konuşmaya çalışmaktır. 

 



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