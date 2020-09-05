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05.09.2020 - 05:55 |

Kadir İsminin Anlamı Nedir? Kadir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kadir ismi Türkiye'de en çok kullanılan adlardan biridir. Özellikle anlamı ve tarihi ile beraber ilgi gören isimler arasında yer alır. Peki, Kadir isminin anlamı nedir? Kadir ne demek, ne anlama gelir? İşte bu güzel isim hakkında bilinmesi gerekenler.

Kadir İsminin Anlamı Nedir? Kadir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Kadir kökeni Arapçadan gelen ve Türkçede çok uzun yıllardan bu yana bulunan en önemli isimlerden biridir. Bu isim erkek çocukları için kullanılır. Aynı zamanda İslamiyet açısından da önemli isimler içerisinde gelmektedir. O yüzden Türkçede yaygın kullanılan ve sevilen erkek isimleri arasında bulunuyor.

Kadir Ne Demek?

Kadir ismi birden fazla anlamı ile öne çıkan bir isimdir. Hem isim ve sözlük anlamı olarak hem de İslami açıdan anlamı bulunan en önemli isimler arasında geliyor.

- Değer, kıymet ve itibar.
- Kuvvetli, güçlü ve kuvvet sahibi.
- Her şeye gücü yeten. (Tanrı)
- Allah'ın adlarından biri.

Bu şekildeki çok özel ve etkili anlamları ile beraber erkek çocukları için günümüzde en çok kullanılan isimler içerisinde geliyor. Özellikle Türkçe içerisinde en fazla kullanılan erkek çocuğu isimlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Kadir hem isim olarak hem de sözlük ve sıfat anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Ancak özellikle Türkçede isim şeklinde daha fazla öne çıktığını söylemek mümkün.

Kadir İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Kadir ismi Kur'an'da geçmektedir. Hatta bu konuda Kur'an'da geçtiği bilinen en önemli isimler arasında yer almaktadır. Özellikle Allah'ın adlarından biri olması ile beraber yine tanrıyı tanımlayan bir ifadesi olduğunu söylemek mümkün.

Arapçada olduğu gibi Türkçede de en çok sevilen erkek çocuğu isimleri arasında Kadir gelmektedir. Minik yavrunuz için bu ismi değerlendirebilirsiniz. Ayrıca Kadir ismini tek başına kullanabilir ya da farklı isimler ile beraber bir araya getirebilirsiniz.

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