Kafur Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Kullanılır? Kafurun Faydaları Nelerdir?

Kafur ağacı nadir yetişen bir bitki türüdür. Sıcaklık farklarının çok olduğu bölgelerde yetişmez. Tropikal bir bitki olan kafurun yetiştirildiği diğer ülkeler şu şekilde sıralanabilir: Nepal, Hindistan, Bangladeş ve Vietnam.



Kafur Nedir?



Uzakdoğu ülkelerine has bir bitki olan kafur, son yıllarda Türk mutfağında da kullanılmaktadır. Latince adı Unnamomums'dur.



Kafur Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?



Kafur bitkisinin birçok farklı kullanım şekli vardır. Haricen kullanılmak istendiğinde ılık suyla karıştırılmalıdır. Ayak ve el bakımında kullanılan kafur, nasırlara ve varislere iyi geliyor. Doğal bir ağrı kesici olan kafur bitkisi koklandığında kronik migren ağrılarına ve halsizliğe iyi gelir.



Kafurun Faydaları Nelerdir?



1- İnatçı öksürükleri keser:



Kuru ve inatçı öksürükleri kesmek için düzenli aralıklarla kafur tüketilebilir.



2- Vücut direncinin arttırır:



Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış mevsiminde görülen grip ve nezle gibi hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini korur. Kafur ile yapılan çay ise hastalıkların çok daha kısa sürede atlatılmasını sağlar.



3- Mide hastalıklarına iyi gelir:



İshali kesen kafur, şişkinlik, mide ekşimesi ve hazımsızlık şikayetlerinin azalmasında da etkilidir. Akşam yemeğinden bir saat sonra bir fincan çayı içilebilir.



4- Böbreklerde taş oluşumunu önler:



Beslenme uzmanlarına göre günde bir fincan kafur çayı içmek böbrek sağlığını da koruyor. Böbreklerde taş ve kum oluşmasını önleyen kafur ödemlerin vücuttan atılmasına da yardımcı oluyor.