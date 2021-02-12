Kağıttan Gül Yapımı: A4 Kağıdı İle En Kolay Kağıttan Gül Nasıl Yapılır?



Atölyelerde ustalıkla gül yapan sanatçılara özenenler sizler de onlar kadar olmasa da kağıttan basit bir şekilde güzel güller yaparak evlerinizi süsleyebilirsiniz. Çocuklarınıza da kağıttan gül yapımını öğreterek onlarında bu eğlenceli hobi ile keyifli zamanlar geçirirken aynı zamanda el becerilerini geliştirmelerine yakından tanıklık edebilirsiniz. Uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise katlama tekniklerini doğru bir şekilde uygulamak. Kağıttan güllere saplar da yaparak onları vazoya koyarak evinizin en güzel köşesinde sergilemeniz de mümkün.



Periskop Gül Yapımı: A4 Kağıdı ile En Kolay Kağıttan Gül Nasıl Yapılır?



Evde yapılabilecek en güzel hobilerden biri kağıttan gül yapımı. Kolaylık yapılabilen kağıttan güller için arzu edilen renkte A4 kağıtları uygun biçimlerde kesilmekte sonrasında bu kağıt parçaları kullanılarak özenle gülün yaprakları hazırlanmaktadır. Çiçek yapraklarının iç içe yapıştırılması ile güzel güller ortaya çıkmaktadır. Bir tane A4 kağıdından tek bir gül yapılabilmektedir. Gül sayısına bağlı olarak malzemeler listesindeki kağıt adedi de artacaktır.



Kağıttan Gül Yapımı Malzemeleri



- İstenilen renkte A4 kağıdı

- Makas

- Kalem

- Yapıştırıcı

- 1 adet plastik şişe kapağı (çiçek yapraklarının çizimi için)



Kağıttan Gül Nasıl Yapılır?



Kağıttan gül yapımı için 3 adet aynı boyutlarda kare biçiminde kağıt gerekir. İstenilen renkte bir A4 kağıdı üçgen şeklinde katlanır. Kenarlarındaki fazlalıklar kesilir. Kare kağıt önce ikiye katlanır. Sonra yine ikiye katlanarak küçük kareler oluşturulur ve kesilir. Küçük kare kağıtlar hazırlandıktan sonra şu adımlar izlenir:



- Kare kağıt köşelerinden katlanır ve üçgen yapılır. Sonrasında 2 kez daha katlanır, küçük bir üçgen yapılır.

- 3 kağıt bu şekilde yapıldıktan sonra üçgen kağıtların ortasına plastik şişe kapağı konulur tek kenarı çizilir. Çizilen yer makas ile kesilir.

- Bu kağıtların katları açıldığında yonca şekli oluşur. Bu kağıt ortadan ikiye katlanır ve açılarak diğer tarafı da ikiye katlanır.

- Yoncalarda 8 tane üçgen şeklinde parça elde edilir.

- Bu yoncalardan parçalar kesilerek çiçek yaprakları hazırlanır. İlk yoncadan 1, ikinciden 2 ile 3. yoncadan 3 parça kesilir.

- En büyük parçanın kenarına yapıştırıcı sürülür. Diğer kenarı bunun üzerine hafifçe bastırılarak yapıştırılır.

- Kase şeklinde bir görüntü elde edilir.

- Büyük parçalar bu şekilde yapıştırıldıktan sonra son iki küçük parça döndürülerek kıvrılır. Kıvrıldıktan sonra uçları yapıştırılır.

- Hazırlanan parçalar bu şekilde kullanılabileceği gibi yaprakları çöp şiş yardımıyla dışa doğru kıvrılarak kullanılabilir.

- Gül yaprakları son olarak sıcak silikon veya kuvvetli bir yapıştırıcı ile iç içe yapıştırılarak uygulama tamamlanır.



Kağıt Dışında Hangi Malzemelerden Gül Yapılabilir?



A4 kağıdı dışında günümüzde peçeteden, havludan, kartondan, krapon kağıdından ve yumurta kartonundan birbirinden güzel güller yapılmaktadır. Pek çok sanat eserine ilham oluşturan güller, evlerimizde kağıt vb. materyallerden özenle yapılarak dekorasyona ayrı bir renk ve hoş bir hava katmaktadır.