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11.02.2021 - 03:16 |

Kağıttan İpten Çanta Yapımı: Kağıt İp İle Nasıl Çanta Yapılır?

Kağıt ip ile çanta nasıl yapılır? Kağıt ipten çanta yapımı için kullanılan malzemeler nelerdir? Kağıt ipten çanta yapımı modelleri nasıl yapılır? Kağıt ip ile yapılan çantaların özellikleri nelerdir? Kağıt ipten çanta yapmak için hangi şekilde örmek gereklidir? Kağıt ipten çanta yapımı için kullanılan malzemeler nelerdir ve kağıt ip ile çanta nasıl yapılır hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Kağıttan İpten Çanta Yapımı: Kağıt İp İle Nasıl Çanta Yapılır?
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Kağıt ip ile yapılan el işi modelleri son yıllarda moda haline gelmiş bir uğraşı olmaktadır. Kağıt gibi doğal malzemeleri çanta yapmak ve aksesuar olarak kullanmak hem şık hem de ekonomik bir tercih olmaktadır.

Kağıt İpten Çanta Yapımı Nasıldır?

Kağıt ipten çanta yapmak için öncelikle bir model belirlemek gerekmektedir. Belirlenen model için gerekli ip ve tığ hazırlanmalı hazırlanan malzemeler ile örgü yapımına başlanmalıdır. Kağıttan ip ile çanta yapımında doğal malzeme kullanıldığı için yapımı biraz zor olmaktadır. Kağıt ip sert olduğu için örmek zor olabilmektedir. Kağıt ipi ıslayarak şekil vererek örmek işlemi daha da kolaylaştırmaktadır.

Kağıt İp İle Çanta Yapımında Kullanılan Malzemeler
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● Yapılacak çantanın büyüklüğüne göre en az 200 gr kağıt ip
● 4 mm veya 5 mm tığ
● Astarı için kumaş
Kağıt ipten çanta yapılışı;

● Kağıt ipten çanta yapmak için öncelikle yapılmak istenen çantanın modeline göre kalıp çıkarmak gerekmektedir. Kalıplara göre ilerlemek daha düzgün işler çıkmasını sağlamaktadır.
● Kağıt ip ile tığ alınarak zincir çekmeye başlanmalıdır.
● Çantanın alt kısmını yapmak için 20 ila 25 zincir çekerek bir şerit oluşturulur. Şerit etrafında dönerek örgü çantanın alt kısmı oluşacak şekilde örülür.
● Çantanın kenarları ve askı kısmı da oluşturulur.
● Çantanın iç astar kısmı için de istenilen kumaşta aynı kalıp kullanılarak astar dikilir.
● Çanta parçaları birbirine eklenerek dikilen astar da eklenip çantanın son hali oluşturulur.
Kağıt İp İle Çanta Modelleri Nelerdir?

Kağıt ip ile bir çok çanta modeli yapılabilmektedir. Kol çantası, el çantası veya daha büyük çanta modelleri kağıt iple yapılabilmektedir. Kağıttan çanta yapımında model belirleyerek örnek üzerinden tığ ile örmek en kolay başlama yöntemidir.

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